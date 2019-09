Odin Tietsche

Birkenwerder (MOZ) Polizisten mussten am Sonntagmorgen in Birkenwerder Rettungskräfte bei einem Einsatz unterstützen. Grund dafür war ein betrunkener Berliner.

Die Rettungskräfte baten gegen 1.20 Uhr bei dem Einsatz in der Havelstraße in Birkenwerder um Unterstützung der Polizei. Ein 31-jähriger Berliner war gegenüber den Sanitätern aggressiv. Zudem hatte er noch in deren Beisein eine Flasche Schnaps ausgetrunken. Die Beamten mussten den Mann fesseln und den Transport in ein Krankenhaus begleiten. Dabei bespuckte der 31-Jährige die Beamten.

Im Krankenhaus beschimpfte er die ihn behandelnde Ärztin und bedrohte sie. Er trat nach den Rettungskräften und den Beamten und versuchte, einem Pfleger ins Gesicht zu spucken. Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde medikamentös ruhiggestellt. Die Beamten nahmen mehrere Strafanzeigen auf, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.