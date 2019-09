Burkhard Keeve

Teschendorf (MOZ) Gleich zweimal verursachten betrunkene Lkw-Fahrer am Wochenende Unfälle. Am Sonnabend war ein 41-jähriger Ukranier mit seinem Sattelzug plus Auflieger auf der Bundesstraße 96 Richtung Teschendorf unterwegs. Laut einem Zeugen, so die Polizei am Sonntag, fuhr der Lkw bereits Schlangenlinien. Statt aber vor der Baustellenampel kurz vor Teschendorf abzubremsen, fuhr er ungebremst in die Absperrung und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Zum Glück wurde niemand verletzt. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab 2,1 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen, sein Führerschein wurde kassiert.

Weniger glimpflich verlief ein Unfall am Freitagabend auf der A 24 in Fahrtrichtung Berlin, zwischen den Anschlussstellen Herzsprung und Neuruppin. Dort fuhr ein stark alkoholisierter 47-jähriger Lette gegen 21 Uhr mit seinem Sattelzug in die Baustellenabgrenzung. Er beschädigte noch mehrere Leitbaken, deren Teile sich auf die gesamte Fahrbahn verteilten, sodass vier nachfolgende Autos und ein Lkw über das Trümmerfeld fuhren und beschädigt wurden. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer volltrunken. Er hatte erhebliche Probleme beim Aussteigen aus dem Lkw. Der Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Sachschaden: 10 000 Euro.