Burkhard Keeve

Groß Ziethen (MOZ) Mit 20 Jahren bestieg Thu Hang Nguyen ein Flugzeug in Hanoi mit Ziel Deutschland. Sie verließ eine große Familie und ihre Heimat Vietnam, um ins 8 400 Kilometer entfernte Groß-Ziethen zu ziehen. Es liegt eine schwere Zeit in einem für sie völlig fremden Land hinter ihr. Bereut hat sie es nicht, sagt die heute 24-Jährige. "Ich bin glücklich hier. Ich arbeite gerne im Schloss. Jeder Tag ist anders."

Im Juli hat sie ihre dreijährige Ausbildung als Restaurantfachfrau im Hotel und Restaurant von Schloss Ziethen abgeschlossen. Sie wohnt im Ort, hat es nur fünf Minuten zu Fuß zur Arbeit. Eine weitere Vietnamesin, die mit ihr im Schloss lernte, ist nach Hamburg gegangen, weil sie dort Familie hat. Gegen das Heimweh hat sie eine Freundin in Berlin und eine gute Internetverbindung. "Ich telefoniere auch viel mit zu Hause", sagt Thu Hang Nguyen. Ihre Mutter sei froh, dass sie in Deutschland bleibt. "Wäre ich in Vietnam, hätte ich schon zwei Kinder und keine Freizeit mehr, sagt meine Mutter. Hier habe ich eine Katze, das ist auch schön."

Der Markt ist leer

Für den Schlossherrn Rafael von Thüngen-Reichenbach ist sie ein selbst geschaffener Glücksfall. Der Fachkräftemangel hat ihn gezwungen, ungewöhnliche Wege zu gehen, zum Beispiel nach Vietnam. Es gibt kaum noch junge Deutsche, die Koch oder Restaurant- und Hotelfachkraft werden wollen. "Wir hatten die vergangenen drei Jahre überhaupt keine deutschen Bewerber", sagt von Thüngen-Reichenbach. Der Markt ist leergefegt.

"Nur wenige Jugendliche sind bereit, auch am Wochenende und an Feiertagen zu arbeiten", sagt Christoph Fischedick, Bereichsleiter der Arbeitsagentur für Oberhavel. Ähnlich wie in der Pflege, ist der Bedarf an Fachkräften riesig, doch die Ausbeute äußerst mau. "Das ist eine fatale Entwicklung", sagt Fischedick. Werbeaktionen, wie die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der gerade in Mexiko war, um Pflegekräfte nach Deutschland zu locken, hält er "vom Effekt her überschaubar". Von Thüngen-Reichenbach wurde lieber selbst aktiv, als sich auf die Politik zu verlassen, auf die er sowieso nicht gut zu sprechen ist. "Die Politik hat die betriebliche Ausbildung gegen die Wand gefahren und sie von der Wertigkeit herabgestuft", ärgert sich der Geschäftsführer vom Schloss Ziethen. "Alle wollen nur noch studieren. Dabei ist das Handwerk so wichtig und wertvoll."

Ein Jahr Vorbereitung

Also nahm er es selbst in die Hand und knüpfte vor vier Jahren Kontakt zu einer Sprachschule im Norden Vietnams. "Zunächst musste Vertrauen geschaffen werden. Sie mussten wissen: Hier ist kein Puff, hier ist alles legal und geregelt", so von Thüngen-Reichenbach. Und der Schloss-Chef hat noch weitere Hürden ausgemacht, die es klein- und mittelständischen Unternehmen schwer macht, Lehrlinge aus dem Ausland zu rekrutieren: Formulare, Bestimmungen, Behörden, Genehmigungen, Konsulate. Ein Jahr Vorlauf kostet von Thüngen-Reichenbach jeder neue Lehrling aus Vietnam.

Sein Einsatz hat gelohnt. Eine weitere junge Vietnamesin hat den Weg nach Groß-Ziethen gefunden, um sich ausbilden zu lassen. "Im ersten Jahr habe ich fast nichts verstanden und kaum gesprochen", sagt Thu Hang Nguyen. Jetzt ist sie die Dolmetscherin im Haus und der neue Lehrling hat es nicht ganz so schwer, weit weg von Zuhause zu sein.

Rafael von Thüngen-Reichenbach stellt sich trotzdem jeden Monat die Frage, "ob ich nicht einen Ruhetag einführen muss, weil mir das Personal für zwei Schichten fehlt."