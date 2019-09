Wiebke Wollek

Hennigsdorf Zur Melodie der Vogelhochzeit singen die kleinen Kameraden als Dank: "Die Feuerwehr, die Feuerwehr, die eilet immer schnell daher. Tatütata, tatütata, tatü, tatü, tata." Am Freitag besuchten Andreas Skala und seine Frau Gudrun die Löschpinguine – so der Name der im Januar gegründeten Kinderfeuerwehr – mit einem liebevoll gebastelten Plakat inklusive sechs 50-Euro-Scheinen und Süßigkeiten. Schon viele Male hat Andreas Skala Projekte in seinem Wohnort Hennigsdorf mit einer Spende unterstützt. Dazu zählen der Behindertensportverein, die Pur-Gesellschaft und der Zideka-Zirkus. Insgesamt hat der 46-Jährige in den vergangenen zwei Jahren 1 200 Euro an Hennigsdorfer Organisationen gespendet, die sich für Bedürftige beziehungsweise für Kinder einsetzen. "Ich bin sehr dankbar, dass es hier jemanden gibt, der sich so dauerhaft engagiert", betonte Bürgermeister Thomas Günther (SPD), der ebenfalls die Gelegenheit nutzte, bei den Löschpinguinen nach dem rechten zu schauen.

Geld für Feier oder Ausflug

Andreas Skala ist wegen seiner Sammelleidenschaft von Polizeimützen weit über die Grenzen Hennigsdorfs hinaus bekannt. Sogar ins Guinessbuch der Rekorde hat er es geschafft. Rund 3 200 originale Kopfbedeckungen besitzt der Sammler, 2 953 davon sind Polizeimützen, die übrigen Mützen stammen vom Militär oder der Feuerwehr. "Dieses Hobby betreibe ich seit 30 Jahren", berichtet der Hennigsdorfer. Die 300 Euro für die Löschpinguine sind der Erlös aus den Standmieten einer Berliner Sammler-Börse für ausgediente Uniformen von Polizei und Feuerwehr, welche Andreas Skala jedes Jahr mitorganisiert.

"Nächstes Jahr machen wir eine schöne Feier oder einen Ausflug", sagt Nancy Tretner, Betreuerin der Kinderfeuerwehr. Insgesamt gibt es drei Hauptbetreuer. Im Januar hatte sie die Löschpinguine ins Leben gerufen und kann sich seither kaum retten vor neuen kleinen Interessenten. "Zur Zeit haben wir elf Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren", berichtet die 38-Jährige. "Mehr können wir im Moment auch nicht aufnehmen." Auf der Warteliste stehen bereits 30 Mädchen und Jungen, die gerne lernen möchten, wie man einen Notruf absetzt oder welche Gefahren eine Unfallstelle birgt. "Im ersten Jahr wollten wir erst einmal sehen, wie es läuft. Die Kinder haben das Angebot aber wirklich super angenommen", resümiert Nancy Tretner. Bereits Anfang März konnten die Kleinen stolz ihre erste eigene Uniform anziehen. So wurden sie für jeden ersichtlich offiziell Teil der Feuerwehr. "Sie erzählen ihren Freunden in der Schule oder in der Freizeit davon und so werden die Löschpinguine immer bekannter." Jeden Freitag treffen sich die angehenden Kameraden für eine Stunde in der Feuerwache an der Parkstraße. An verschiedenen Stationen lernen sie zum Beispiel, wie sie sich in Gefahrensituationen verhalten müssen. Das Feuerlöschen an sich steht dabei gar nicht so sehr im Vordergrund. Die meisten Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr in Hennigsdorf seien im Bereich technische Hilfe angesiedelt, erklärt Nancy Tretner. Dazu gehören unter anderem Türnotöffnungen oder Unfälle. Sofern niemand freiwillig austritt, wird es voraussichtlich erst im Mai zwei freie Plätze in der Kinderfeuerwehr geben. Dann dürfen die zwei Ältesten schon in die Jugendfeuerwehr wechseln.