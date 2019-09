Brian Kehnscherper

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Einer der ehemaligen Halter der in Linow vom Landkreis sichergestellten Pferde soll kürzlich versucht haben, die Hengste auf die Koppel mit den Stuten zu lassen. Wie die Kreisverwaltung bestätigte, hat Sicherheitspersonal den Mann auf frischer Tat dabei ertappt, wie er sich Zugang zu der Anlage verschafft hat, auf der die Tiere untergebracht sind. Das Veterinäramt hatte die 41 Tiere am 11. Juli auf einer Koppel bei Linow sichergestellt, weil Verstöße gegen den Tierschutz vorliegen sollen. Die Tiere haben sich zum Teil unkontrolliert vermehrt. Zudem gab es keine Pferdepässe. Deshalb sind die Besitzverhältnisse unklar. Die Halter der Tiere haben ein Halteverbot. Das Verfahren ist laut Kreis noch immer offen. Die Tiere sind bis auf Weiteres an einem Ort untergebracht, den die Kreisverwaltung geheim hält und der 24 Stunden am Tag überwacht wird. Offensichtlich wissen die Halter dennoch, wo sie sind. Gegen den Mann, der sich auf die Anlage geschlichen hat, wurde Anzeige erstattet.