Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Nach der Aufregung um eine zunächst illegal gezogene Trennlinie auf dem Radweg unter dem Louise-Henriette-Steg hat die Stadt nun eine legale Variante veranlasst.

Der schlecht einsehbare Radwegweg gilt als gefährlich. Der Oranienburger Henning Schluß (Foto) hatte der Stadt Untätigkeit vorgeworfen und deshalb vor einigen Wochen selbst zum Pinsel gegriffen. Oder besser gesagt: zur Rolle. Mit Alpina-Wandfarbe hatte er eine Trennlinie gemalt, damit Radfahrer auf ihrer Spur bleiben und frontale Zusammenstöße zu vermeiden.

Schluß war davon ausgegangen, dass der nächste Regen sein Werk davonspült. Die Wandfarbe erwies sich aber als hartnäckig. Am Ende ließ die Stadtverwaltung den Farbstreifen mit einer chemischen Lösung entfernen. Die Kosten sollen dem Verursacher in Rechnung gestellt werden, erklärte die Stadtverwaltung am Montag auf Nachfrage.

Henning Schluß sagte, er habe noch keine diesbezügliche Post erhalten, nehme sie aber in Kauf. Sein Ziel habe er schließlich erreicht. Im Laufe der vergangenen Woche hatte die Stadt die Trennlinie an dem neuralgischen Punkt fachmännisch aufbringen lassen. Den Vorwurf der Untätigkeit wies Gilbert Collé am Montag noch einmal zurück: "Wir hatten auf die nötige verkehrsrechtliche Anordnung des Straßenverkehrsamtes beim Landkreis gewartet. Die war erst vor Kurzem eingetroffen."