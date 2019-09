Martin Risken

Blumenow (MOZ) An die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Blumenow vor 70 Jahren ist am Sonnabend mit einer kleinen Feierstunde im Gemeindezentrum des Ortes erinnert worden. Neben Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) und Stadtbrandmeister Dirk Stolpe überbrachten die Ortswehren aus Himmelpfort und Bredereiche Glückwünsche zum Jubiläum.

Die sehr bewegte Geschichte der Blumenower Wehr ließ Ulrich Käpernick als stellvertretender Ortswehrführer Revue passieren. Er erinnerte an die äußerst schwierigen Bedingungen, mit denen sich die Feuerwehr seit ihrer Gründung zufrieden geben musste. Das erste Feuerwehrdepot war nicht viel größer als eine Abstellkammer, dreieinhalb Mal drei Meter groß. Der hohen Einsatzbereitschaft tat das jedoch keinen Abbruch. Es dauerte noch Jahrzehnte, bis sich die Arbeitsbedingungen für die Wehrleute verbesserten. Optimale Bedingungen schuf die Stadt Fürstenberg erst 2004 mit der Übergabe des neuen Feuerwehrdepots mit angeschlossenem Gemeindezentrum. Am 11. November des gleichen Jahres erhielten die Blumenower auch noch ihr nagelneues Einsatzfahrzeug. "Es war oft primitiv, einfach und mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Es schweißt zusammen, wenn man sieht, dass es vorwärts geht", zog Ulrich Käpernick ein Fazit. Die im Jahr 2000 gegründete Jugendfeuerwehr musste mangels Mitgliedern 2014 wieder aufgelöst werden. Es sei zu wünschen, sie wieder ins Leben zu rufen, was vielleicht mit der Kita im Ort auch gelingen könnte, sagte Stadtbrandmeister Stolpe, der dem Ortswehrchef eine Statue des Heiligen Florians, des Schutzheiligen der Feuerwehren, mit den besten Wünschen übergab.