Jürgen Liebezeit

Zühlsdorf (MOZ) Wegen Drogenhandelns im großen Stil müssen sich ab Freitag zwei Männer aus Zühlsdorf vor dem Landgericht Neuruppin verantworten. Bei einer Durchsuchung ihres Wohnhauses im März dieses Jahres konnte die Polizei verschiedenen Betäubungsmittel wie Cannabisblüten, Ecstasy und Amphetamine sowie Verpackungsmaterial und Streckmittel entdecken, teilte Gerichtssprecherin Iris le Claire mit.

Labor ausgehoben

Die 30 und 27 Jahre alten Männer sind im März im Zuge der Razzia in Untersuchungshaft gekommen. Eigentlich hatte die Polizei wegen des Verdachts des Handels mit Falschgeld die Zühlsdorfer Wohnung sowie weitere Adressen in Berlin und Oberhavel aufgesucht. In einem Nebengelass auf dem Zühlsdorfer Grundstück wurde dann ein Drogenlabor entdeckt. Gefunden wurden nach damaligen Angaben der Polizei unter anderem Chemikalien und Utensilien zur professionellen Herstellung synthetischer Drogen.

Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt worden. Das Urteil wird voraussichtlich am 25. Oktober erwartet. Der Prozess ist öffentlich. Der erste Verhandlungstag beginnt um 12.30 Uhr in Saal 1 des Landgerichts.