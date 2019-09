Gitta Dietrich

Berlin (MOZ) Ein Besuch des Abba-Musicals "Mamma Mia" ist gefährlich. Eindringlich werden alle Gäste mit Herzrhythmusstörungen vor Beginn jeder Show gewarnt, "mit Schlaghosen und Plateauschuhen" sei zu rechnen. Was nicht verraten wird, auch Federboas und jede Menge Glitter kommen zum Einsatz. Nichtsdestotrotz: Am liebsten würde das Publikum die Bühne erstürmen – mitsingen und tanzen. Und das schon seit mehr als 20 Jahren, auf allen fünf Kontinenten.

1999 hat das Gute-Laune-Musical im Londoner Westend seine Uraufführung gefeiert. Exakt 25 Jahre nach dem "Waterloo"-Erfolg der Schweden beim Grand Prix d’Eurovision. Nun wird es bis Ende April im Berliner Theater des Westens wieder zu sehen sein. Mit 60 Millionen Zuschauern gehört es zu den erfolgreichsten Musicals in der Geschichte. Was den Erfolg befeuert? Vor elf Jahren gelangte es mit Meryl Streep, Pierce Brosnan und Colin Firth in die Kinos und wurde ein Hit. 2018 folgte die Fortsetzung.

Am Anfang hat die Musical-Idee nur für wenig Begeisterung gesorgt. "Ich habe das Ganze als Experiment betrachtet. Ich wollte sehen, ob wir das Projekt realisieren können, war aber lange Zeit skeptisch, ob es erfolgreich sein würde", erinnert sich Abba-Mann Björn Ulvaeus. Zusammen mit Benny Andersson verwob er 22 Songs mit einer Story, als wären sie eigens dafür geschrieben. Es sei das Musical, "von dem wir nicht wussten, dass wir es geschrieben haben", so Björn. Es sollte ein eigenständiges Stück mit einer glaubwürdigen, tragfähigen Geschichte werden, keine Nostalgie-Show.

Donna (Sabine Mayer), eine alleinerziehende Hippie-Mutter, wird von den drei möglichen Vätern ihrer 20-jährigen Tochter Sophie (Katharina Gorgy) bei deren Hochzeit überrascht. Das Ganze spielt im sonnendurchfluteten Griechenland, dort betreibt sie ein kleines Hotel. Im Zuge der Klärung der Vaterschaft kommt es zu Verwicklungen aller Art. Es wird geschmachtet, beschimpft und vergeben.

Zu den Höhenpunkten gehören auch in Berlin die Szenen mit ihren Jugendfreundinnen. Mit Tanja (Betty Vermeulen) und Rosie (Barbara Raunegger) lässt Donna sich zum Aufleben ihrer Band "The Dynamos" hinreißen. Es wird hemmungslos "Dancing Queen" und "Super Trouper" mit Haarbürste als Mikrofon-Ersatz gesungen, auf den Betten herumgesprungen – die alten Zeiten heraufbeschworen. Die deutschen Texte passen sich perfekt in den "unzerstörbaren" Abba-Sound ein. Viele der Darsteller kennen ihre Rolle in- und auswendig, stehen sie doch schon seit Jahren damit in verschiedenen Spielorten auf der Bühne.

"Mamma Mia" bleibt ein großer federleichter Spaß, den man sich von Zeit zu Zeit gönnen sollte. Zur Premierenfeier strömten am Sonntagabend zahlreiche Prominente ins Theater an der Kantstraße, darunter Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller. Ob der mit Federboa nach Hause tanzte, ist nicht bekannt. Beim Mitwippen wurde er jedoch erwischt.

