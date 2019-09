Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Der 9. November 1989 gehört zu den Tagen, von denen die meisten noch genau wissen, wo sie ihn verbracht haben. Zu einschneidend war das, was da am Abend passierte: der Mauerfall. Was Günter Schabowski, 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Berlin, damals sagte, ist in die Geschichte eingegangen: "Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. ... Also, Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässen und Verwandtschaftsverhältnissen beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt ... Das tritt nach meiner Kenntnis, ähh, ist das sofort, unverzüglich." Dann war sie offen, die Berliner Mauer mit einer Gesamtlänge von 155 Kilometern. Und plötzlich gab es Mauerspechte, denn viele wollten ein Stück dieses Bauwerks haben. Gehören Sie zu denen, die ein Mauerstück besitzen, dann melden Sie sich bei uns mit Ihrer Geschichte. (Kommentar)

Bitte schreiben Sie eine E-Mail an:eisenhuettenstadt-red@moz.de