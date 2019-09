Susan Hasse

Werbellin (MOZ) Für reichlich Unmut sorgt derzeit die Vollsperrung der Autobahnzu- und Abfahrt Werbellin/Lichterfelde auf der A 11. Zusammen mit der gleichzeitigen halbseitigen Sperrung der Autobahn zwischen Britz und Buckowsee kam es am Wochenende zu langen Staus in diesem Bereich. "So ein Chaos habe ich nie erlebt", meint etwa die Werbellinerin Karin Nicodem. Am Wochenende seien dutzende Auto- und Motorradfahrer im benachbarten Werbellin gestrandet, weil sie nicht mehr weiter wussten. Vor allem Ältere ohne Smartphone und Navigationsgerät hätten hilflos nach dem Weg gefragt, berichtet Nicodem. Die ausgeschilderte Umleitung habe schließlich direkt wieder in den Stau auf die A 11 geführt. Zahllose frustrierte Autofahrer wurden von der Sperrung der Auffahrt überrascht: Wollten etwa nichts ahnende Ausflügler am Samstag oder Sonntag in Richtung Berlin wurden sie zunächst in die entgegengesetzte Richtung umgeleitet, um dort an der Auffahrt Britz/Chorin auf die andere Fahrbahn geleitet zu werden. "Hätte ich das gewusst", wird am Wochenende so mancher Autofahrer geflucht haben. Auf den Zufahrtsstraßen in Altenhof, Finowfurt und Joachimsthal ging teilweise am Nachmittag nichts mehr.

Verkehrsfunk meldete nichts

Kommuniziert wurde die Sperrung von der verantwortlichen Baubehörde Landesbetrieb Straßenwesen (LS) tatsächlich eher schmallippig: Eine kleine Meldung vom Freitag auf der Homepage der für die Instandhaltung der Straßen zuständigen Behörde zeugt von den Bauplänen und lässt nichts Gutes ahnen: "A 11, Fahrbahnsanierungsmaßnahme im Bereich km 33 bis km 38, einschl. der Anschlussstelle Werbellin und Joachimsthal".

Da aber nur die Wenigsten auf die Internetpräsenz des Landesbetrieb Straßenwesen (www.ls.brandenburg.de) schauen, dürfte die Sperrung die meisten kalt erwischt haben. Eine offizielle Presseaussendung an die lokalen Medien gab es jedenfalls nicht. Auch auf der Homepage des Landesbetriebs ist die Meldung über die Sperrung versteckt unter der Rubrik Baustellen-Informations-Service zu finden und erfordert das Suchen auf der Übersichtskarte. Auch im Verkehrsfunk wurde am Wochenende laut zahlreicher Ohrenzeugen nichts von der Sperrung berichtet.

"Auf der A 11 wird im Rahmen einer Erhaltungsmaßnahme die vorhandene alte, verschlissene Deckschicht Richtung Berlin durch eine neue Asphaltschicht ausgetauscht. Dabei ist vorgesehen, die Anschlussstelle Werbellin beidseitig und die Anschlussstelle Joachimsthal in Richtung Ostsee mit zu erneuern.", ist vom Landesbetrieb zu hören. Bis Mitte Oktober soll die Auffahrt Werbellin dicht bleiben, bis Mitte November wird die A 11 nur einspurig befahrbar sein sein.

Eingerichtet wurde die Baustelle bereits am vergangenen Freitag. Offiziell begründet wird die Einrichtung der Baustelle bereits drei Tage vor Start der Bauarbeiten am Freitag mit organisatorischen Notwendigkeiten. Die Baustelle zu sichern gehöre zu den vorbereitenden Maßnahmen. Dies erst Montag zu machen, hätte die Bauarbeiten verzögert, heißt es vonseiten der zuständigen Autobahnmeisterei Bernau dazu. Ende Oktober werde dann unter Anwendung von "kurzzeitigen Verkehrsraumeinschränkungen" die Richtungsfahrbahn gewechselt. Somit kann im Anschluss die Parallelfahrbahn Richtung Stettin ebenfalls erneuert werden. Nach zwei weiteren Wochen sollen die Arbeiten dann beendete sein, ist auf der Homepage der Behörde zu lesen.

Die Pressestelle des LS ist dieser Tage nicht besetzt, um Anfragen zu beantworten. So bleibt etwa die Frage, warum auf eine Information der Öffentlichkeit, etwa per Pressemitteilung, verzichtet wurde und ob die derzeitige Umleitung in der anstehenden Ferienzeit praktikabel ist.