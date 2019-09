Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Jörg Gleisenstein ist in die Hauptverhandlungsgruppe von Bündnis90/Die Grünen für die Koalitionsverhandlungen seiner Partei mit SPD und CDU gewählt worden. Darüber informierte Alena Karaschinski, Co-Sprecherin der Grünen in Frankfurt. Der Frankfurter Dezernent für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt soll demnach die kommunale Expertise in die Gespräche einbringen. Zuvor hatten die Grünen am Sonnabend auf einer Delegiertenkonferenz in Kleinmachnow grünes Licht für ein Kenia-Bündnis gegeben. Über das Verhandlungsergebnis soll dann im Anschluss in einer Urabstimmung entschieden werden.

Bereits vorige Woche wurde Sahra Damus zur neuen Parlamentarischen Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion gewählt. Die Stadtverordnete war bei der Landtagswahl über den dritten Listenplatz ihrer Partei als erste Grünen-Politikerin aus Frankfurt überhaupt in das Landesparlament gewählt worden. Zu ihren Aufgaben als Parlamentarische Geschäftsführerin gehört unter anderem die Organisation des Tagesgeschäfts ihrer Fraktion im Parlament.