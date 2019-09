Annette Herold

Erkner/Fürstenwalde (MOZ, Bettina Winkler) An der Treppe zum Bahnsteig ist Schluss. Es ist Montagmittag, eine Frau mittleren Alters kommt gerade angelaufen. Am Flatterband, mit dem der Aufgang im Rahnsdorfer S-Bahnhof abgesperrt ist, muss sie stoppen. Auf einem handgeschriebenen Schild steht zu lesen, dass Fahrgäste mit dem Bus via Erkner reisen können. Die Frau, die aus Schöneiche kommt und nach Friedrichshagen will, wie sie schnell noch erzählt, geht kopfschüttelnd weiter.

Draußen steht gerade der 161er-Bus mit dem Fahrtziel Erkner, in den sie nun steigt. Gegenüber ist gerade eine Woltersdorfer Straßenbahn angekommen. Fahrgäste: zwei. Im Laufe des Vormittags, als sich die massiven Störungen auf Brandenburgs wichtigster Ost-West-Pendlerstrecke wohl herumgesprochen hatten, seien immer weniger Menschen eingestiegen, berichtet die Straßenbahnfahrerin. Ungewohnt viel Platz ist an diesem Vormittag auch im Alten Fischerweg, sonst von Schöneicher S-Bahn-Pendlern gern zum Parken genutzt.

Aber Pendlern stand am Montag über weite Strecken in Rahnsdorf nur der Bus nach Erkner zur Verfügung. Von dort aus fuhren der RE 1, wenn auch unregelmäßig und über Lichtenberg umgeleitet, und Schienenersatzverkehr mit Bussen, nur eben nicht über Rahnsdorf. Eine Nachfrage der MOZ zu den Gründen ließ die S-Bahn-Pressestelle am Montag unbeantwortet.

Marion Hoffmann sitzt derweil auf einem Fürstenwalder Bahnsteig und wartet genervt auf einen Zug, der sie nach Jacobsdorf bringen soll. Von dort aus muss sie mit dem Auto zum Dienst ins Frankfurter Klinikum. "Ich bin völlig fertig und komme zu spät zur Arbeit", erzählt Marion Hoffmann. Gegen 9 Uhr ist die Frau, die am Sonntag zu Besuch bei ihrer Tochter war und dort übernachtete, in Berlin aufgebrochen. Sie hatte extra viel Zeit eingeplant, um mittags pünktlich zur Arbeit zu kommen. Normalerweise hätte das auch geklappt. "Am Haltepunkt Ostkreuz endete die S-Bahn. Alle mussten raus. Es erfolgten keine Durchsagen", erzählt die Jacobsdorferin verärgert. In ihrer Not suchte sie ein Taxi, was sie schließlich mit drei weiteren Fahrgästen für stolze 46 Euro bis nach Erkner brachte. Dort musste die Frau wiederum lange auf eine Weiterfahrt warten. Der schließlich einfahrende Zug endete aber in Fürstenwalde. "Wann ich von hier wegkomme, steht in den Sternen", sagt Marion Hoffmann, die Informationen durch das Bahnpersonal und dementsprechende Durchsagen vermisste.

Ankunftszeit unklar

Da ging es Passagieren in Berlin nicht anders. Gegen 9.45 Uhr erhielten Reisende in Richtung Erkner auf Nachfrage die Auskunft, dass wohl acht Busse im Umlauf seien. Wann einer davon eintreffen würde, um wenigstens einen Teil der mehr als 200 an der Haltestelle wartenden Fahrgäste mitzunehmen, konnte der Sicherheitsmann nicht sagen. Via Bahn-App wurde Reisenden dann die Fahrt nach Lichtenberg empfohlen. Der dort angekündigte RE1 fuhr aber nicht. Plötzlich wurde ein Zug mit dem Ziel Frankfurt (Oder) angekündigt, zehn Minuten später ergänzt mit dem Hinweis: "Fällt aus." Als gute 20 Minuten später ein gar nicht mehr angekündigter RE1-Zug in den Bahnhof einfuhr, applaudierten viele Fahrgäste auf dem Bahnsteig.

Während die S-Bahnen am Abend wieder nach Fahrplan fahren konnten, war der Zugverkehr der RE1 weiterhin unregelmäßig.