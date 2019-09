MOZ

Strausberg (MOZ) Zwei stark alkoholisierte pöbelnde Männer musste die Polizei in der Nacht zu Sonntag in Gewahrsam nehmen. Die Delinquenten im Alter von 37 und 38 Jahren waren zunächst in der Wallstraße in eine Schlägerei verwickelt, wobei einer der Männer sein Opfer festhielt, während der Zweite zuschlug. Wenig später in der Großen Straße schlug der Jüngere der beiden zudem einen Jugendlichen und flüchtete anschließend. Polizeibeamte konnten ihn am Strausberger Bahnhof stellen. Der 38-Jährige wurde in der Großen Straße angetroffen und mitgenommen. Ein Atem­alkoholtest bei den Männern ergab 2,2 und 2,6 Promille. Beide erhielten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und wurden nach ihrer Ausnüchterung entlassen.