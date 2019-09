Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Zum wiederholten Male wurde in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in das Fürstenwalder Motorradgeschäft Bahros Bike Bude in der Karl-Liebknecht-Straße 23 eingebrochen. Dabei haben die Diebe zwei Sport-Enduros der Marke KTM EXC im Wert von rund 19 000 Euro entwendet. "Das waren Professionelle, alles war gut geplant", ist sich der Inhaber Stefan Bahro sicher. Für den Einbruch wurden Leiter und Werkzeug benötigt, auch ein großes Fahrzeug zum Abtransport der Motorräder. Der Außenalarm, der im Ernstfall blinkt und akustische Laute von sich gibt, wurde von den Eindringlingen mit Styropor und Bauschaum zugeklebt. Die eigentliche Alarmanlage ging um 2.30 Uhr, als die Schaufensterscheibe eingeschlagen wurde, los. Der Wachschutz informierte wenig später die Polizei, die nach Auskunft der Pressestelle um 2.46 Uhr zum Tatort fuhr. Schon auf dem Weg zum Tatort würden die Beamten routinemäßig auf Auffälligkeiten achten, teilte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß auf Nachfrage mit. Der Glasernotdienst Ksink war noch nachts vor Ort und sicherte das entstandene Loch mit Platten.