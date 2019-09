Glocken-Revision: Blick auf das Klöppel-Lager

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Wenn die Kirchturmglocken zur "Unzeit" läuten und scheinbar willkürlich anspringen, aus gehen, wieder anspringen, wieder ausgehen, dann ist meistens Glockenrevision angesagt. In der Evangelischen Stadt- und Landkirchengemeinde Beeskow, ist dies vor wenigen Tagen der Fall gewesen. Christopher Walter, Juniorchef der Luckauer Forma Glockenbau Walter, hatte eine große Runde zu absolvieren: Nach Beeskow bereiste der 31-Jährige die Kirchen in Groß Rietz, Sauen, Pfaffendorf, Ragow, Merz, Krügersdorf, Reudnitz und Groß Briesen. In Beeskow, der größten Kirche mit drei Glocken im Geläut, war natürlich am meisten zu tun.

Walter nutzte die Gelegenheit, das gesamte Geläut zu warten. Dazu zählte das Schmieren der Lager, das Justieren der Klöppel, das Straffen der Läuteseile und die Überprüfung der Kontakte an den Elektromotoren.

Mit der Flaschnerzange klopft der Glockenbauer gegen die Muttern, die die Glocken am Joch festhalten. Es sind immer vier, die mindestens doppelt verschraubt sind, also acht dicke Muttern. Anhand des Geräuschs hört der Fachmann, ob sie fest sitzen oder nachgezogen werden müssen. Als Zuschauer bekommt man gelegentlich Gänsehaut vor Schauder, wenn man den Glockenmonteur, der vor knapp zwei Monaten Vater wurde, auf dem Gebälk herumwandeln sieht. Anders, als beim Industrieklettern ist der Glockenmonteur ungesichert, in dem engen Glockengestühl wäre für Klettergeschirr, Seil und Karabiner einfach zu wenig Platz. "Ich bin nur ein Mal in ein Loch getreten", sagte Christopher Walter. Wer mit ihm in die zugig-düstere Glockenempore einer Kirche geklettert ist, kann vage ahnen, was dieser Moment für ihn damals bedeutet haben mag.

Dann kriecht Christopher Walter unter die Glocke, besieht sich den Klöppel. Dieser lässt sich innerhalb der Glocke drehen. Die ideale Position ist dergestalt, dass der Klöppel exakt in der Schwingrichtung der Glocke mit schwingt und nicht seitlich ausschert.

An seinem Beruf schätzt Christopher Walter, der zunächst den Beruf des Maurers lernte und dann auf Glockenmonteur umschulte, die Vielfalt. Man sei Elektriker, Stahlbauer, Tischler und gelegentlich sogar Maurer. Rund fünf Jahre brauche man, um selbstständig auf Glockenrevision gehen zu können. Arbeit gibt es genug. "Die Dorfkirchen werden jetzt reif", sagt der Fachmann, der in ganz Deutschland und gelegentlich auch darüber hinaus unterwegs ist. Vor drei Wochen gab es eine Revisionsreise in der Pfalz, nächste Woche geht es nach Luxemburg.

Selbst eine so robuste Einrichtung, wie das Glockengeläut einer Kirche, ist vor dem Klimawandel nicht gefeit. Durch die langen trockenen Sommer würden sich die Hölzer im Gestühl und damit auch die des Glockenjochs stärker zusammenziehen, als in "normalen" Jahren. "Das bedeutet, wir müssen mehr nachziehen."

Funkstrecke zu aufwändig

Laut dem Kirchenältesten Knut Krüger, gleichzeitig Baubeauftragter der Evangelischen Stadt- und Landkirchengemeinde Beeskow, gibt es an den Läuteanlagen ständig etwas zu tun. Die Lager müssen ordentlich gefettet sein, Anschlagbolzen müssen ersetzt werden. "Es müsste viel gemacht werden", so der langjährige Baufachmann der Gemeinde. Besonders problematisch sei der Glockenstuhl in Krügersdorf. Der müsste komplett neu gemacht werden. Die angedachte Funkstrecke zwischen der Marienkirche in Beeskow und dem Friedhof gestalte sich schwieriger, als gedacht, da die Distanz relativ groß ist. "Die hierfür notwendige Funktechnik ist zu aufwändig und zu teuer."