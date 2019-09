Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Kerstin Frieboese hat alles gegeben, um die Menschen wieder näher an die Kirche heranzuführen, so wie in der Wendezeit vor 30 Jahren, als viele den Schutz der kirchlichen Gemeinschaft suchten, die Kirchengemeinden auch auf den Dörfern großen Zulauf erfuhren, weil die Institution ihnen Schutz vor staatlicher Repression bot.

Doch die Zeiten sind lange vorbei. Es sei deutlich schwerer geworden, die Menschen hinterm Ofen hervorzulocken, um mit ihnen gemeinsam etwas zu unternehmen. Das Projekt "Kirchemobil" im Pfarrsprengel Zehdenick neigt sich nach zwei Jahren dem Ende zu. Die von ihr gehaltene Andacht anlässlich des Erntedankfestes in Blumenow nutzte Kerstin Frieboese am Sonnabend, um sich zu verabschieden und ein wenig Rückschau auf die vergangenen zwei Jahre zu halten. Denn nun heiße es zum 30. September Abschied zu nehmen: mit einem weinenden und einem lachenden Auge.

Um Erfahrungen reicher

"Ohne Frage lässt sich feststellen, dass ich um viele Erfahrungen bereichert wurde. Um ein solches Projekt voranzubringen, hieß es wirklich reden, reden, reden. Im Sinne von miteinander reden", schreibt sie zum Abschied in den Kirchlichen Nachrichten. Der Kirchenkreis Oberes Havelland habe viel Geld in die Hand genommen, um neue Wege zu finden, den Kontakt zu den Gemeinden und Menschen zu finden, Neues auszuprobieren, Kirche in den Dörfern anders erlebbar zu machen. "Das ist ansatzweise auch gelungen, aber nicht so, wie wir es uns gewünscht haben.", so Frieboese. Sie räumt ein: "Meine eigene Erwartung, dass zwei Jahre schon lange sind und ausreichen werden, etwas aufzubauen, hat sich nicht erfüllt. Es ist eben doch ein langer, mühseliger, aber auch spannender Prozess, der auch ohne das Projekt in irgendeiner Weise weitergehen wird." Ein Projekt sei nun mal ein Projekt, Versuch und Irrtum seien Geschwister, "aber ich denke, es ist nicht gescheitert". Letztendlich spiegele sich die Realität wieder. Trotzdem sucht sie immer wieder nach Gründen, warum "Kirchemobil" nicht funktioniert hat, trotz der vielen Ideen und der unzähligen Angebote, die sie über die verschiedensten Kanäle verbreitet hatte. Sogar eine eigene Internetseite betreut sie.

"Als Einzelkämpfer ist es schwer, eine Trendwende in der kirchlichen Präsenz zu bewirken, noch dazu in recht kurzer Zeit, denn nach etwas mehr als einem Jahr wurde es schon eng und etwas einsam um die Protagonistin. Ich durfte sehr viel erleben in dieser Zeit, ich habe viele Menschen kennengelernt, die aktiv und engagiert das soziale Miteinander pflegen und voranbringen. Es steht gut um unsere Dörfer – das ist wirklich schön und ermutigend."

Auch in ihrer Predigt beim Erntedank machte sich Kerstin Frieboese so ihre Gedanken, warum der Funke der Begeisterung nicht so recht überspringen wollte auf die Menschen, die sie mit ihren Angeboten in den Dörfern erreichen wollte: "Es ist ja kommunikationswissenschaftlich festgestellt worden, dass 70 Prozent jeden Austausches schiefgehen. Diese unglaubliche Zahl ist erst durch längeres Nachdenken halbwegs verständlich. Viele Missverständnisse klären sich ja nie auf, weil man nicht nachfragt, den Kontakt eher meidet, oder es manchmal auch nicht wirklich wichtig ist. Man wendet sich ab von Menschen, die einen vermeintlich beleidigt haben, dabei war das gar nicht die Absicht des Absenders der Botschaft. Wie viele Nächte hat man schon wach gelegen und gegrübelt: Und wenn dann doch ein klärendes Gespräch erfolgte, musste man feststellen, dass man sich einem Hirngespinst hingegeben hatte."

Dass eine oder andere Mal wird man Kerstin Frieboese in den letzten September-Tagen noch mal begegnen können. So findet unter anderem am kommenden Sonnabend in Krewelin ein Erntedankfest statt.