Jörg Matthies

Neubrandenburg (MOZ) Eigentlich haben wir unseren eigenen Spielplan lange Zeit ganz gut umgesetzt. Als offensiv aber mehr und mehr die Erfolgserlebnisse ausblieben, signalisierte schon die Körpersprache bei den Spielerinnen, dass sie ziemlich enttäuscht die dritte Saisonniederlage verbuchen müssen."

Coach Denny Reinicke hatte mit seiner Mannschaft kurz vor dem Saisonstart bei einem Turnier in Neubrandenburg bereits Bekanntschaft mit der außergewöhnlichen Defensiv-Taktik des Mitaufsteigers aus Mecklenburg-Vorpommern geschlossen: "Die verteidigen 60 Minuten lang über das gesamte Spielfeld, stehen also nicht – wie das ja sonst üblich ist – hinten an ihrem Kreis, um die gegnerischen Angriffe zu erwarten", beschrieb Reinicke die Spielweise des Gastgebers, der schon den Berliner TSC klar mit 34:23 in die Schranken verwiesen hatte. Auf die Taktik hatte sich der HCA gut eingestellt.

Nach der Pause erst aufgeholt

Der Gast versuchte, das Spiel breit zu machen und durch gewonnene 1:1-Situationen schnell an den Fortuna-Kreis zu kommen. "Das gelang ordentlich, aber dann haben wir gleich in der Anfangsphase vier, fünf ganz freie Würfe nicht zu Toren nutzen können", erklärte Reinicke den vom 4:4 (9.) danach stetig wachsenden Rückstand über die Stationen 10:5 (19.) und 12:6 (24.) bis zum 16:9-Pausenstand nach einer halben Stunde. Da gab es in der Kabine natürlich vor allem "Seelenmassage".

Die zunächst auch gut zu wirken schien: Wir sind noch mal richtig gut reingekommen in den zweiten Abschnitt, konnten auf 18:14 verkürzen", berichtet der Übungsleiter. Da waren nach Wiederbeginn gut acht Minuten absolviert. Aber dann wurden erneut viele Würfe nicht präzise genug ausgeführt, die Neubrandenburgerinnen setzten sich entscheidend ab. Spätestens beim 24:15 (44.) war wohl jedem klar, dass es auch im dritten Saisonmatch für den Neuling aus der Uckermark nicht zum ersten Punktgewinn reichen wird. Bis auf 13 Tore stieg der Rückstand zeitweilig an (28:15, 29:16, 30:17).

In den letzten zehn Minuten gelangen dem Gast sieben Treffer, darunter drei durch die erstmals nach ihrem Handbruch wieder eingesetzte Eileen Reinicke. Überhaupt haben sich die Kader-Ausfälle gelichtet – diesmal fehlte praktisch nur Karolin Köder, sodass man in dieser frühen Saisonphase natürlich noch keinen Grund hat, die Köpfe hängen zu lassen. "Sonntag kommt mit Grün-Weiß Schwerin natürlich gleich der nächste richtig harte Brocken", weiß Denny Renicke. Aber Bangemachen gilt nicht, zumal der Aufsteiger die Schwere der Saisonaufgabe vorher kannte.