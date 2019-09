Ingo Muhme

Wandlitz Eintracht Wandlitz entscheidet das Barnim-Derby verdient für sich und schaut nach dem 5. Spieltag als momentan Drittplatzierter und bester Kreisvertreter weiterhin sehr positiv in den Wettbewerb. "Mit 10 Punkten bin ich bisher sehr zufrieden, obwohl wir doch noch einiges unnötig liegen lassen haben", bilanzierte Eintracht Coach Matthias Händler den bisherigen Verlauf der Saison.

Bei Britz hingegen brennt es schon jetzt lichterloh. Denn mit drei mageren Pünktchen auf der Habenseite und dem verletzungsbedingt ausgedünnten Kader hat die Truppe von Enrico Jürgens schwere Wochen vor sich.

Im Derby begann Fortuna wie die Feuerwehr, setzte Eintracht stark unter Druck und konnte schon nach zwei Minuten das 1:0 bejubeln. Erik Klein hatte aus 18 Metern abgezogen und Glück, dass Heimkeeper Florian Schweitzer keine gute Figur machte.

Lattenknaller von Roller

In der Folge war es das erhoffte Derby. Roman Schmidt hatte die erste Möglichkeit für seine Eintracht in der 7. Minute. Doch Adrian Peters im Tor der Gäste parierte den platzierten Schuss sehenswert. Die daraus resultierende Ecke wuchtete Paul Roller mit dem Kopf an die Latte. Die Partie blieb intensiv, rassig und von beiden Seiten leidenschaftlich geführt. Da die Heimelf aus dem Spiel heraus nur wenig im Vorwärtsgang gebacken bekam, musste schlussendlich ein glückliches Tor, resultierend aus einem Freistoß, herhalten. Den hatte Dennis Plaumann direkt geschossen und mit viel Dusel, abgefälscht und unhaltbar im Kasten der Gäste untergebracht (19.).

Einige Britzer zeigten schon nach 30 Minuten erste Verschleißerscheinungen, was sicherlich auch ein Grund war, warum die Händler-Truppe immer mehr Oberwasser bekam.

Zum Wiederanpfiff hatte Jürgens seine Truppe noch einmal eingenordet, zumindest in den Anfangsminuten alles auf eine Karte zu setzen. Doch der Plan ging nicht auf. Zu sehr war man schon physisch geschwächt, vor allem wegen mangelnder personeller Alternativen. Wandlitz hatte die Regie vollends übernommen. Zwar flammte durch den Schlenzer von Maximilian Roch, der sehr knapp sein Ziel verfehlte, noch einmal Gästehoffnung auf, doch die Tore erzielte nun die Eintracht (59.). Die Führung zum 2:1 ging auf das Konto von Paul Roller in der 69. Minute. Marcel Petrahn hatte von der rechten Strafraumspitze butterweich geflankt und die Gästeabwehr damit zu Statisten degradiert. Diese schauten einfach zu, wie Roller die Kugel aus einem Meter über die Linie drücken konnte.

Die verzweifelten Durchalteparolen vom Britzer Trainer halfen nichts mehr. Wandlitz hatte mit Paul Roller den Doppelpacker gefunden, der in 83. Minute die Gästeniederlage endgültig besiegelte. Wieder war es eine Flanke von der rechten Seite, die Roller vollkommen frei zum vielumjubelten Endstand versenkte.

Plan ging zunächst auf

"Unser Plan, von vorne weg Druck zu machen, ist sehr gut aufgegangen. Wandlitz hatte damit schon seine Probleme. Dass wir dieses Tempo mit nur einem Wechsler nicht durchhalten konnten, war schon klar. Deshalb haben wir dann auch umgestellt. Die Niederlage ist verdient, obwohl die Tore zu einfach gefallen sind", so ein resignierend wirkender Enrico Jürgens kurz nach Spielende. "Mut für die Zukunft macht mir die Anfangsviertelstunde und dass wir als Team durchgezogen haben. Dann hört es aber schon auf. Mit der momentanen Personaldecke sind wir einfach nicht konkurrenzfähig."

An der Konstanz arbeiten

Matthias Händler hingegen hatte nur wenig zu bemängeln. "Mich ärgert momentan eigentlich nur, dass wir in jeder Partie in den Halbzeiten verschiedene Gesichter zeigen. Heute war es der erste Durchgang, der mir gar nicht gefiel. Daran müssen wir unbedingt noch arbeiten. Auf Grund des zweiten Durchganges sind wir dann doch als verdienter Sieger vom Platz gegangen."

Wandlitz: Florian Schweitzer – Steffen Philipp Hennig (69. Ron Kruggel), Jan Großer, Marcel Petrahn, Dennis Plaumann, Roman Schmidt, Adrian Fischer (56. Andreas Baumann), Nico Rücker, Paul Roller, Felix Fritzsche (75. Johannes Pietschke), Pascal Böß

Britz: Adrian Peters – Mattis Preuß, Maximilian Roch, Erik Klein, Patrick Kirsten, Paul Halgato-Jung, Jonas Fritzsche (64. Stefan Schmude), Jakob Scheuerecker, Robert Samuel, Felix Kasch, Christian Tobien