Julian Stegemann

Bernau Sie können es doch noch. Die zweite Mannschaft des FSV Bernau hat den ersten Sieg der Saison eingefahren. Gegen den Ortsnachbarn Rüdnitz/Lobetal schenkten sich beide Mannschaften nichts. Am Ende retteten die Bernauer ein 2:1 über die Zeit.

Beide Teams hochmotiviert

Beide Mannschaften gingen hochmotiviert in das Spiel, mit viel Aggressivität in den Zweikämpfen. "Das war viel Kampf, aber wenig Fußball", schätzte Christian Schramm den ersten Durchgang ein. Nachdem die Bernauer in den ersten 10 Minuten einen soliden Eindruck machten, fingen die Hausherren an zu wackeln. Ein Durchsteckpass erreichte Fabian Schulz, der plötzlich nur noch den Bernauer Torwart vor sich hatte. Der Stürmer der Gäste überlegte zu lange und ließ Marvin Senz seinen Schuss parieren. In der 8. Spielminute kam Maximilian Degen an den Ball. Der Bernauer zog aus 20 Metern ab. Platziert und unhaltbar flog das Geschoss in die Maschen und löste Bernauer Jubelstürme aus.

Doch die Hausherren fielen in der Folge in alte Verhaltensmuster und gaben die Kontrolle mehr und mehr ab. Kurz vor der Pause konnte der aufmerksame FSV-Schlussmann nichts mehr machen. Tobias Bauer behielt vor dem Tor die Übersicht und legte ab auf Tim Kronfeldt. Platziert und mit Wucht jagte dieser den Ball in die kurze Ecke zum 1:1.

Mark Oettel steigt am höchsten

Besser in den zweiten Durchgang kamen anschließend die Gäste. Rüdnitz/Lobetal verpasste es aber, die eigenen Angriffe ordentlich zu Ende zu spielen. Die fast logische Konsequenz war der erneuten Führungstreffer für den FSV Bernau II. Elf Minuten vor dem Abpfiff stieg Mark Oettel nach einem Eckball am höchsten und nickte das Leder in die lange Ecke ein. Die Gäste drängten in den Schlussminuten auf den erneuten Ausgleich. Die FSV-Reserve stand enorm tief und wollte den ersten Dreier der Saison unbedingt mitnehmen. Rüdnitz bekam bis zum Abpfiff noch mehrfach die Möglichkeit zum Ausgleichstreffer. Die Schüsse verfehlten das Tor jedoch knapp. So blieb es bei einem wichtigen Sieg für den FSV Bernau II.

Unbedingter Wille war da

Trainer Christian Schramm freute sich riesig über den wichtigen Derbysieg. "Der unbedingte Wille war heute da. Das war das Entscheidende. Und endlich hatten wir mal das Glück auf unserer Seite. Der Sieg wird uns ordentlich Auftrieb für die nächsten Spiele geben", war der FSV-Coach überzeugt.

FSV Bernau II: Marvin Senz, Martin Naumann (45. Tareq Soudi), Henrik Most, Mark Öttel, Jonas Juckel, Maximilian Degen, Martin Moll, Thorsten Wiese, Max Schulz, Thomas Mayer (Alex Kilias), Florian Gabler

Rüdnitz/Lobetal: Andre Jeremiasch, Moritz Klimke, Ralf Kerstan, Pascal Schmidt, Nico Westphal, Oliver Eckert, Benjamin Bauer, Philipp Röpke, Fabian Schulz, Tobias Bauer, Tim Kronfeldt