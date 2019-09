Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Bevor sich 289 Kinder am Montagmorgen in Dompteure, Clowns und Seiltänzerinnen verwandeln, wird es auf dem Hof der Sigmund-Jähn-Grundschule ganz still. Für eine Schweigeminute. Sie gilt Sigmund Jähn, der 1978 als erster Deutscher in den Weltraum flog und am Sonnabend im Alter von 82 Jahren starb.

"Als ich die Nachricht kurz nach 21 Uhr in unserer Lehrer-WhatsApp-Gruppe gesehen habe, habe ich gedacht: Das kann nicht sein", sagt Schulleiterin Ines Tesch. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. "Ich bin zutiefst traurig", gesteht die 51-Jährige. Erst vor einer Woche hatte Sigmund Jähn zugesagt, zur großen Jubiläumsfeier zu kommen. Am Sonnabend beginnt die Feier zum 40-jährigen Bestehen der Schule mit einer Zirkusvorstellung, ab 12 Uhr gibt es einen Empfang.

Anfang 1979 wurde das Schulgebäude an der Wladislaw-Wolkow-Straße in Fürstenwalde Nord fertiggestellt. Am 25. September erhielt die damalige polytechnische Oberschule für Kinder der Klassen eins bis zehn den Namen des weltberühmten Kosmonauten. "Damals war Sigmund Jähn auch da", erinnert sich Lehrerin Martina Jähnicke noch gut. "Er war gerade Großvater geworden, aber das wurde in der Presse nicht gebracht; man wollte nicht, dass es heißt, ein Großvater war im Weltall", berichtet sie.

Doch nun wird es nichts mehr mit dem Besuch. Statt dessen steht ein Gedenktisch im Flur. Eine weiße Rose und ein Kerze liegen darauf. Ein junger und ein etwas älterer Jähn lächeln von Fotos. Unter dieses Deckblatt sollen Kinder und Lehrer ihre Erinnerungen an den Kosmonauten malen und schreiben.

Doch am Montag haben die Mädchen und Jungen erst mal anderes zu tun. Im kleinen Zirkuszelt auf einem Nachbargrundstück lassen sie sich in Gruppen einteilen, denn der "1. Ostdeutsche Projektcircus André Sperlich" gastiert das erste Mal an der Schule. Für den Rest der Woche werden die Jähnschüler, aber auch zehn polnische Kinder aus der Partnerstadt Sulechow, zu Fakiren, Zauberern, Artisten und mehr.

Geld verdienten Kinder selbst

Leonie (11) hat sich für Tauben-Dressur entschieden. Darum steht sie nun in der Manege und dreht vorsichtig eine kleine Leiter in ihren Händen. Während der Vorstellung muss sie eine weiße Taube dazu bringen, die Sprossen auf und ab zu trippeln. Dompteurin Christin Quaiser zeigt Leonie und den anderen, wohin sie sich stellen müssen, wann die Hände an die Hüften kommen, wann die Füße Tanzschritte vollführen sollen. Leonie strahlt. "Ich arbeite gern mit Tieren, wir haben auch drei Hunde und 22 Vögel", erzählt sie später in der Pause.

Der Tod von Sigmund Jähn, sagt Leonie, mache sie schon betroffen. Immerhin beschäftigen sich die Schüler viel mit dem Leben des Kosmonauten, entschieden selbst, dass sein Bild die frisch gestaltete Giebelwand zieren darf. Außerdem gibt es jedes Jahr ein Weltraumprojekt, hängt ein original Fliegeranzug des Flugpioniers im Gedenkzimmer. Auf das Zirkus-Training und die Vorstellungen freue sie sich dennoch, sagt Leonie. "Ich kann das gut trennen", erklärt sie.

Bei zwei Sponsorenläufen haben sich die Kinder das Geld verdient, um die zehn Trainer mit ihrem Zelt, den Tieren und allem Drum und Dran einzuladen. Aus dem Projekt "Demokratie leben" flossen noch einmal 1500 Euro, so dass Ines Tesch gut 5300 Euro überweisen konnte.

Vier öffentliche Vorstellungen

Öffentliche Vorstellungen gibt es Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 17 bis 19 Uhr, Sonnabend, 10 bis 12 Uhr. Karten gibt es 30 Minuten vor Beginn, Erwachsene zahlen 10, Kinder 3 Euro.