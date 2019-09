Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die Pläne zum Abriss des alten und zum Bau eines modernen und größeren Aldi-Marktes in Angermünde durchlaufen derzeit die Beratungsfolge der Ausschüsse und der Stadtverordnetenversammlung. Im Bau-, Wirtschafts- und Vergabeausschuss hatte Steffen Buchholz, der Gebietsverantwortliche von Aldi Nord, das Projekt vorgestellt, das bei der Bauverwaltung auf einige Bedenken stößt, im Ausschuss bei einer Probeabstimmung aber eine knappe Zustimmung fand.

Hier kam auch die Frage, was passiere, wenn das Projekt nicht genehmigt wird. Dazu sagt Steffen Buchholz, dass sich das Unternehmen auf keinen Fall aus Angermünde zurückziehen wolle. "Aldi ist nach wie vor vom Mittelzentrum Angermünde als Standort überzeugt und bereit, dort in den stationären Lebensmittelhandel zu investieren. Sollten die aktuellen Pläne nicht genehmigt werden, müssten wir die Entwicklung am Standort völlig neu überdenken."