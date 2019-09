Ein Scheck für Unicef: Den übergaben die beiden Schulsprecher Maya und Charlotte am Montag Uta Beitlich-Thommes von Unicef Frankfurt. Das Geld war beim Lese-Marathon zusammengekommen. Die Schüler hatten 1800 Euro an Sponsorengeldern eingenommen. Die Hälfte spendeten sie für ein Bildungsprojekt in Madagaskar. © Foto: Ulf Grieger

Kindertagsfest in Zechin Am Sonntag, den 22.09.2019 fand im Freibad ein Kinderfest mit polnischen Freunden statt- das Freibad füllte sich nach und nach. Es gab Büchsenabwerfen, Rutschen , Ballspiele, Tatoobemalung und ein Glücksrad, das Wetter spielte hervorragend mit. Bild; Helga Bauer malt Joy aus Letschin ein Tatoo auf den Arm. © Foto: Wolfgang Rakitin

Kinderfest in Neutrebbin: Christiane Franke (v.l.) und Marga Pfeiffer konnten an ihrem Stand mit selbst hergestellter Kinderkleidung auch Amelie-Jolie und Janine Jahn begrüßen. © Foto: Wolfgang Rakitin

Golzow, Zechin, Neutrebbin (MOZ) Bei schönstem Sommer-Abschiedswetter haben die Kinder am Sonntag ihre Kindertagsfeste am Zechiner Freibad und an der Neutrebbiner Liebesinsel erlebt.

Die Oderlandkids hatten Kostrzyner Grundschüler nach Zechin eingeladen, die gemeinsam mit ihren deutschen Freunden eine Menge erleben konnten. So gab es eine große bunte Hopseburg mit Rutsche, Büchsenwerfen und Seifenblasen-Animation. Olaf Lawrenz alias Schluchtie hatte wieder seinen ganzen Erfahrungsschatz als Kinder-Animateur geplündert, um für glückliche Mädchen und Jungen zu sorgen. In einem Kreativzelt malten die Kinder aus Kostrzyn und Zechin gemeinsam und hatten kaum Verständigungsprobleme.

In Neutrebbin herrschte auf der Festwiese an der Liebesinsel ein buntes Treiben. Hüpfburg, Trampolin-Bungee, Streichelzoo und vieles mehr lockten nicht nur die Kinder, sondern auch zahlreiche Erwachsene an, die die Gelegenheit zum gemütlichen Plausch und zum Bummeln an den Ständen nutzten.

Ganz im Zeichen des Internationalen Kindertages stand auch der Herbstlauf der Grundschule "Kinder von Golzow" am Montag am Kleinbahndamm. Nachdem die Schüler ihre bis zu 1000 Meter lange Laufstrecke absolviert hatten, überreichten sie einen großen Scheck über 900 Euro an die Leiterin der Unicef-Arbeitsgruppe Frankfurt, Uta Beitlich-Thommes. Die Grundschule hatte sich zum Schuljahresbeginn an einer Unicef-Leseaktion beteiligt. Die Hilfsorganisation hatte aufgerufen, für eine Schule in Madagaskar eine Lese-Sponsorenaktion durchzuführen. Die Schüler hatten sich deshalb über die Lern- und Lebensbedingungen der Kinder auf Madagaskar erkundigt: Oft fehlen dort nicht nur Tafeln und Tische, sondern auch Lehrer. Unicef hilft beim Schulbau und stattet im Rahmen des Bildungsprojektes "Let us learn" Klassenräume neu aus. Dafür wurde nun von den Schulsprecherinnen Maya und Charlotte die Hälfte der Summe übergeben, die die Kinder "erlesen" hatten.