Ralf Loock

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer Joachim Zehner begegnete, der traf einen Menschen voller Optimismus, Gottvertrauen und Zuversicht. Auch in Frankfurt überzeugte er mit seiner geradezu jugendhaften Ausstrahlung und seinem Tatendrang. So hat ein jeder in der Oderstadt seine besondere Erinnerung – der eine denkt an ein Gespräch mit Christa und Joachim Zehner und ihren Kindern bei einem Fahrradausflug auf der Oderpromenade, der andere an einen besonders bewegenden Gottesdienst.

Nun musste sich Joachim Zehner seiner letzten Lebensaufgabe stellen, nach mehreren schweren Operationen war der Gehirntumor wieder da, die Ärzte hatten keine Hoffnung mehr. Im Juli 2019 zog er in das Hospiz ein und nahm sein Schicksal an. Aber selbst in dieser Situation resignierte er nicht, er bewahrte sich weiterhin seine Stärke und Zuversicht. Joachim Zehner sprach offen über das Sterben und bekannte immer wieder, dass wir den Tod nicht fürchten brauchen und dass er mit Gottvertrauen in die Todesstunde gehen werde. Und so wie er sprach, so hat er auch gelebt. Die Heilandskirche Sacrow teilte via Facebook mit: "Sein Gottvertrauen war unerschütterlich, selbst in seinen letzten Stunden. In tiefer Trauer nehmen wir Abschied und empfehlen ihn den liebenden Händen unseres Gottes an." Die Offenheit, mit der er mit der Krankheit und dem Sterben umging, hinterließ allgemein einen großen Eindruck. Einige Wochen vor seinem Tod machte er sich in Begleitung seiner Angehörigen noch zum Gottesdienst in der Friedenskirche auf.

Die evangelische Kirchenleitung hatte sich Ende der neunziger Jahre entschieden, die freie Stelle in der St. Georg-Gemeinde mit Joachim Zehner zu besetzen, da der promovierte Theologe das Recht hat, an einer Universität zu lehren. Die Kirchenleitung verband mit dieser Ernennung den Auftrag, dass er die Theologie an der Viadrina vertreten und aufbauen und das Oekumenische Europa-Centrum stärken sollte. 2008 wechselte er beruflich nach Potsdam und wurde dort Superintendent.

Weitere Gedenkfeiern geplant

In Frankfurt reagierte man mit großer Trauer und Anteilnahme auf die Nachricht aus Potsdam. Bereits in Gottesdiensten am vergangenen Sonntag habe man in St. Georg und der Heilandskapelle an Pfarrer Zehner erinnert, berichtete Pfarrerin Gabriele Neumann im MOZ-Gespräch. In der Oderstadt wolle man zunächst abwarten, welche Termine für Trauergottesdienst oder Trauerfeier durch seine Familien und den Kirchenkreis Potsdam vorgesehen seien, um dann hier planen zu können. "Selbstverständlich werden wir auch am nächsten Sonntag seiner gedenken, aber auch eine Andacht in der Georgenkirche planen", kündigte Gabriele Neumann an.

Auch die Europa-Universität trauert um den Verstorbenen. Die Viadrina werde in einem Nachruf seine Verdienste würdigen und diesen umgehend online stellen, kündigte Universitätssprecherin Michaela Grün an.

Den Termin der Beisetzung wird man in Potsdam erst zum Ende dieser Woche bekannt geben. Die Trauernden in Frankfurt und Potsdam werden Joachim Zehner ein ehrendes Gedenken bewahren und nehmen seine Frau Christa und die Kinder mit in ihre Fürbitten auf.

Joachim Zehner darf nun schauen, was er immer geglaubt und gepredigt hat.