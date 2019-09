Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Berlin-Keuzberg, 18 Uhr: auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule KidBike unweit des Kottbusser Tors sind heute keine Kinder auf Fahrrädern, sondern ein paar Scooter-Fahrer unterwegs. Der schwedische E-Roller-Verleiher Voi hat zum Sicherheitstraining geladen. Nach ein paar kurzen technischen Einweisungen geht es auf die Piste in den Verkehrsgarten mit nachgebauten Ministraßen, Ampeln und Straßenschildern. "Wo ein Radweg ist, muss er benutzt werden. Gehwege sind dagegen tabu", erklärt Marc-Julien Brüggemann.

Der PR-Manager des schwedischen Leih-Roller-Anbieters mimt an diesem Abend den Fahrlehrer. "Das Unternehmen will sich im Rahmen einer bundesweiten Verkehrssicherheitskampagne für einen verantwortungsbewussten Umgang mit E-Scootern im Straßenverkehr einsetzen", heißt es in der Einladung an jeden, der mitmachen will.

Image aufpolieren

Es gilt natürlich auch, das Image der umstrittenen Elektro-Roller wieder ein bisschen aufzupolieren. Seit die Gefährte auf deutschen Straßen Mitte Juni diesen Jahres zugelassen sind, gab es schon zahlreiche Meldungen über schwere Unfälle. "Niemals unter Alkohol, niemals zu zweit und niemals ohne Helm fahren", mahnt Brüggemann. Bei Bedarf erklärt er den Teilnehmern auch allgemeine Verkehrsregeln. "Es fahren ja auch Leute, die keinen Führerschein haben", erklärt der 23-Jährige, dem auch das Mindestalter von 14 Jahren zu jung ist. "Wir haben die Altersbegrenzung deshalb auf 18 Jahre erhöht", sagt Brüggemann, bevor er mit einer Handvoll Teilnehmern ein paar Übungs-Runden dreht. Dann ist der Bremstest dran. Bei Tempo 20, bei dem einem schon der Wind um die Nase weht, voll auf die Hinterradbremse zu treten, kostet schon etwas Überwindung. Auch das Slalomfahren um Hütchen ist gar nicht so einfach.

"Kurvenfahrten, anhalten, bremsen, Gas geben. Diese Manöver sollten speziell geübt werden", rät auch Jens Peuker, der in der Prüfstelle vom Tüv Rheinland in Tempelhof-Schöneberg verschiedenste Modelle unter die Lupe nimmt. Aufgrund des relativ kleinen Raddurchmessers reagieren die E-Scooter im Vergleich zu Fahrrädern auch völlig anders auf kleinere Unebenheiten, Bodenwellen, Bordsteinkanten und Kopfsteinpflaster, erklärt der 30-Jährige.

Deshalb sollten auch stets beide Hände möglichst an der Lenkstange bleiben. Das geht aber schlecht, wenn Nutzer beim Abbiegen Handzeichen geben müssen. Deswegen fordern die Tüv-Experten auch Blinker für E-Scooter. Die Vorschriften vom Bundesverkehrsministerium sind den Prüfern noch zu oberflächlich gehalten. "Die Bremsen sind zum Beispiel für Tempo 20 ausgelegt. Wenn man aber bergab rollt, ist man schnell bei 25 km/h", erklärt Peuker.

Auch beim Datenschutz hakt es noch. "Es ist sehr einfach, sich in den Apps der Verleiher zu registrieren, aber einen Button für die Deregistrierung findet man nicht", so Günter Martin. Der Tüv-Prüfer fordert zudem, dass die Daten über Fahrtwege künftig anonymisiert werden.

Vorm Entsperren registrieren

Beim Verleiher Voi, der in Deutschland rund 15 000 E-Scooter in Innenstädten verteilt hat, muss man sich mit Kreditkarte oder seinem Paypal-Konto registrieren, um einen Roller entsperren zu können. Wer bei der kostenlosen Schulung mitmacht, bekommt ein Zertifikat, einen Helm und Freifahrten geschenkt. Gratis-Leih-Minuten kann man auch ergattern, wenn man die "Führerscheinprüfung" für E-Scooter online unter voi-safety-campaign.herokuapp.com besteht.

Das nächste Sicherheitstraining findet an diesem Mittwoch von 18 bis 20 Uhr in der Jugendverkehrsschule, Wassertorplatz in Kreuzberg, statt. Am Donnerstag stehen die Trainer von 12 bis 19 Uhr auf dem Luisenplatz in Potsdam bereit.