Peter Kretzschmar

Frankfurt (Oder) Eine engagierte Leistung zeigten die Tischtennisspieler der Verbandsliga-Mannschaft des Frankfurter TTC gegen den TTC Finow-Gewo Eberswalde. Die Partie begann positiv für sie, denn Waczek/Kretzschmar und Fischer/Ledwig erkämpften zwei Doppelsiege. Vor allem der couragierte Auftritt von Pit Fischer und Felix Ledwig, der sein erstes Match seit Längerem wieder im TTC-Dress bestritt, gab Hoffnung für den weiteren Spielverlauf. Gegen die Finower Nachwuchstalente Bernitz/Bath lieferten sie eine sehenswerte Partie ab.

Das erste Einzel zwischen die Altmeister Roman Waczek und Eric Kirsten gestaltete sich zu einem Krimi. Im Entscheidungssatz hatte Waczek das glücklichere Ende für sich, denn beim Stand von 9:10 erzielte er hintereinander drei Netz- bzw. Kantenbälle gegen seinen Kontrahenten, was letztendlich den Ausschlag für den Erfolg gab. Peter Kretzschmar hatte dagegen gegen den ehemaligen Oberligaspieler Philipp Höhn beim 0:3 keine Chance.

Weiterhin gesundheitlich angeschlagen stellte sich Uwe Witt in den Dienst seiner Mannschaft, zog jedoch gegen Johannes Bernitz klar den Kürzeren. Kleinere Konzentrationsschwächen und einige Returnfehler bei der Annahme des Aufschlags kosteten Pit Fischer den Sieg gegen Stefan Pauli. Marco Reiche legte in der Begegnung gegen den Schülerspitzenakteur Louis Bath seine ganze Erfahrung in die Waagschale, dennoch musste er sich hauchdünn im letzten Satz seinem Gegner beugen. Der Gewinn eines Satzes gelang Ledwig im letzten Einzel des ersten Abschnittes gegen Nils Postler. Er zeigte Ansätze seines Könnens, wenn auch die fehlende Spielpraxis deutlich wurde. Deshalb musste er dem Barnimer zum 3:1-Erfolg gratulieren. Damit führten die Gäste zur Halbzeit mit 6:3.

Waczek in starker Form

Seine tolle Tagesform bestätigte Roman Waczek auch gegen Philipp Höhn in der Spitzenpaarung des Tages. Er gab seinem Widerpart in einer spannenden Partie dreimal in der Verlängerung das Nachsehen. Dabei brillierte der polnische TTC-Akteur wieder mit seinem kraftraubenden Halbdistanzspiel. Leider verloren die Frankfurter die nächsten drei Einzelbegegnungen. Ein Match auf Augenhöhe lieferten sich die beiden Nachwuchssportler Pit Fischer und Johannes Bernitz. Die Partie ging über die volle Distanz, mit einem Quäntchen mehr Glück entschied der Eberswalder die Partie knapp für sich.

Die Frankfurter haben Ende Oktober Gelegenheit, nach drei Niederlagen die ersten Saisonpunkte zu holen.

TTC Frankfurt: Roman Waczek 2,5 Punkte, Peter Kretzschmar, Pit Fischer und Felix Ledwig je 0,5