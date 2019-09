Erdnah: An einem Stand konnte man Pilze kennenlernen. © Foto: Sergej Scheibe

Werkeln am Stand: Dirk Krone vom Naturpark Barnim baut mit Besuchern Insektenbehausungen. © Foto: Sergej Scheibe

Naturspielplatz: Was passt besser zum Erntefest als die Kletterburg aus Stroh? Ein Höhepunkt für die Kinder waren auch die hölzernen Wasserspiele. Die Erwachsenen konnten sich an Spezialitätenständen laben und das Bühnenprogramm genießen. © Foto: Sergej Scheibe

Renate Meliß

Wandlitz Das Erntefest zog am Sonntag wieder hunderte Besucher nach Wandlitz zum Barnim-Panorama. Im Schaugarten und auf der großen Festwiese hinter dem Museum gab es jede Menge zu sehen. Vor allem die Jüngsten konnten sich an vielen schönen Mitmachaktionen die Zeit vertreiben. Was eher nicht so gut bei den Gästen ankam, war die schwarze Sichtschutzwand, die rund um das Geschehen aufgebaut war. "Das hatten wir ja bisher noch gar nicht", wunderten sich einige Besucher. "Ein solches Fest sollte doch offen für alle sein", äußerten sich andere.

Auf der Bühne gibt es unterdessen Grußworte von Bürgermeisterin Jana Radant und der Leiterin des Barnim Panoramas Elke Kimmel. Bei der Jägerschaft Wandlitz ist Birgit Großmann gerade dabei, das neue mobile Lernmobil mit Präparaten zu bestücken. Die Jägerschaft stimmt bald darauf ihr Anblas-Stück auf den Jagdhörnern an, zu der Jagdhund Attila vom Heidenhang kräftig in höchsten Tönen mitjault – zur Freude der umstehenden Besucher."Der freut sich, weil er denkt, jetzt geht’s zur Jagd", erklärt Jägerin Großmann. An der Station des Jagdverbandes konnten auch heimische Baumarten und Wildtiere bestimmt werden.

Weiter hinten auf der Festwiese sind Emma, die mit Oma Ute, William mit Vater Sebastian und Linja mit anderen Kids emsig dabei, den Wasserspielplatz auszuprobieren. Bei dem Spiel kann man beobachten, wie das Wasser über hölzerne Rinnen fließt – ein Schauspiel, das immer wieder von vorne beginnt.

Regionale Spezialitäten

Auf der großen Bühne hat gerade die Schülerband des Wandlitzer Gymnasiums begonnen zu spielen. "Hit the Road-Jack", kommt bei den Besuchern gut an. Auch die Kopinsky Brothers sorgen mit Live Musik für gute Unterhaltung. Ob frische Waffeln, von der Wafffeltante oder Lobetaler Bio-Joghurt, Backfisch von der Fischerstube Stolzenhagen oder die Schmalzbäckerei mit duftendem Gebäck – hier findet jeder Gast etwas, ganz nach Gusto. Auf dem Platz vor dem Barnim-Panorama bieten Stände ihre Produkte und Kostproben an. Vertreten ist die Klosterfelder Senfmühle, der Lionsclub Wandlitz hat ein Kuchenbuffet vorbereitet und Ratatouille gibt es aus der großen Pfanne vom Ökodorf Brodowin.

Am Stand des Pomologen-Vereins werden mitgebrachte Apfelsorten aus dem eigenen Garten bestimmt. Hinter dem Museum beraten indessen die Pilzkenner: "Dieses Jahr wird sicher kein Pilzjahr", prognostiziert Helmut Gerster aus Liebenwalde, der schon seit vielen Jahren immer zum Erntefest nach Wandlitz kommt, "der Sommer war zu trocken."

In einer Ecke im Barnim Banorama haben die ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger Mike Hille und Helge Mischler Platz genommen. Auf dem Tisch vor sich eine Menge alte Fundstücke. Familie Hein ist extra aus Müncheberg angereist. "Wir haben beim Buddeln auf unserem Kartoffelacker alte Scherben gefunden und dann in der Zeitung gelesen, dass wir sie heute hier bestimmen lassen können", erzählen sie. Die Scherben tragen eingekerbten Ritzen. "So hat man früher spezielle Tonschüsseln angefertigt, um zum Beispiel Mohn oder Teig gut umrühren zu können", weiß Helge Mischler. Die Scherben stammen vom Ende des 19. Jahrhunderts, schätzt er.