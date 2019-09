Jörg Kühl

Reudnitz (MOZ) Im Scheinwerferlicht 18 Löschteams, darunter vier Jugendgruppen, traten in Reudnitz gegeneinander an. Die Disziplin lautete: Löschangriff Nass und zwar im Dunkeln. Zwar gab es am Startpunkt Flutlicht, am Ziel der Wettkampfstrecke, also in 60 Metern Entfernung, mussten Feuerschalen den ungefähren Standpunkt der Zielgeräte anzeigen. Anders, als bei Tage, rannten vier statt zwei Mann nach vorne: Zwei wie gewohnt mit dem Strahlrohr und zwei weitere mit dem Handscheinwerfer. Die mussten die Zielöffnung anleuchten, damit der Endmann den Zielbehälter füllen konnte.

Die beste aller Zeiten des Abend holten die Jugendlichen von "Weichensdorf 3" raus: 31,73 Sekunden. Die Teams Weichensdorf 2 und 4 kamen auf Platz 2, beziehungsweise 3 der Jugendwertung. Bei den Erwachsenen war das Team aus Kobbeln mit 49,34 Sekunden am schnellsten. Dicht dran die Oelsener mit 43,15 Sekunden sowie Klein Briesen mit 45,27 Sekunden. Die Gastgeber ertrugen ihr Ergebnis mit sportlicher Fairness...

Der Ortswehrführer von Reudnitz, Roman Jordan, ist stolz, dass so viele Teams den Weg in den Friedländer Ortsteil gefunden hatten, darunter auch weiter Gereiste: aus Bresinchen (Spree-Neiße) oder aus Nachbarkommunen, wie Rietz-Neuendorf und dem Schlaubetal.

Im Anschluss an die feuerwehrsportliche Betätigung gab es ein gemütliches Beisammensein. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Reudnitz hatten für reichlich Essen und Getränke gesorgt. Überall waren Feuerschalen aufgestellt, die wohlige Wärme und schönes Licht spendeten. Der Nachtpokal ist eine Traditionsveranstaltung der Reudnitzer, er wird seit 16 Jahren zweijährig ausgetragen.