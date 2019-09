Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Susanne Funke und Henry Berg waren noch nie vorher in Schwedt. Als die Studenten der Zahnmedizin in den Elternhäusern davon berichteten, für eine Woche nach Schwedt eingeladen zu sein, um dort Stadt und Zahnarztpraxen und -labore kennenzulernen, stießen sie erst einmal auf Skepsis. "Mein Vater wusste von Schwedt nur, dass hier zu DDR-Zeiten der Armeeknast war", erzählt der 30-jährige Henry Berg aus Küritz an der Knatter. Susanne Funke aus Berlin hörte von ihrer Mutter, dass es in Schwedt doch nicht viel mehr gebe als die Platte, halt wie in Marzahn. "Ich bin schon beeindruckt", sagt die 21-jährige Studentin wenige Stunden nach ihrer Ankunft, "ich hatte mir die Stadt ganz anders vorgestellt."

Bürgermeister Jürgen Polzehl, der sich das sechste Jahr in Folge gern die Zeit nimmt, die Studenten aus Greifswald zu begrüßen, mit ihnen zu reden und ihnen Schwedt vorzustellen, kennt diese Vorurteile. "Wenn die Sprache auf Schwedt kommt, werde ich oft gefragt, ob das PCK noch raucht und der Knast noch steht", berichtet er den Studenten. Doch was er anschließend in seinem kleinen Vortrag über Schwedt auf seinem Tablet zeigt, ist eine ganz andere Stadt als das Schwedt von damals, Platte und grau. Heute, wirbt Polzehl, ist Schwedt modern, bunt, grün und sowohl mit Industrie, als auch mit kommunalen Unternehmen wirtschaftsstark. Für junge Leute wie diese angehenden Zahnärzte gebe es gute Wohnungen, für die Kinder Kitas und Schulen. Er zählt Musikschule, Theater, Oder-Center, hübsche Uferzone, Freizeitbad, Sportstätten, Nationalpark, einen gesunden Stadt-Etat und Pläne für einen Campus als gute Standortbedingungen auf, wenn sich Studenten für Schwedt entscheiden, hier verlieben und eine Familie gründen.

Reiches Besuchsprogramm

Eine Woche haben die beiden Studenten und ihre Kommilitonin Jenny Apel aus Seelow, die Schwedt bereits kennt, Zeit, sich zumindest schon mal in die Stadt "zu verlieben". Neben den bei Studenten beliebten Besuchen bei den Zahnärzten und Zahntechnikern, die ihnen einen Einblick ins Praxismanagement geben, lernen sie auch die Uckermärkischen Bühnen, die Papierfabrik Leipa, den Nationalpark, das Tabakmuseum und ein paar Schwedter Gasthäuser kennen. Auf Einladung des Zahnärztevereins Schwedt sind Sie im Stadtpark-Hotel untergebracht.