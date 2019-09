Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ) Die für 2019 letzte Ausstellung mit dem Titel "Unsere Welt in Acryl" wurde Sonnabend in der Zainhammer Mühle eröffnet. Volkmar Gutsche und Bernd Eggeling umrahmten die Vernissage musikalisch und sorgten für groovigen Sound.

Zu sehen sind insgesamt 35 Bilder des Vater-Tochter-Duos Hartmut und Katja Matthes. Malereien von zwei Generationen also, allesamt in Acryltechnik. Während jedoch für den Vater die Ausstellung der eigenen Kunst schon zur jahrelangen Routine gehört, ist es für Tochter Katja eine Premiere. Es sei die Freude am Malen, die ihn seit der Kindheit motiviere, so Hartmut Matthes. Diese Leidenschaft hat er an seine Tochter Katja übertragen, die sich sogar mit einem weiterführenden Studium der Malerei der Thematik genähert hat. Dennoch ist es für Vater und Tochter stets ein Hobby geblieben, die eigene Sicht auf die Dinge im Bild festzuhalten.

Düstere Romantik in Acryl

Der in Leipzig geborenen Hartmut Matthes setzt dabei auf Maritimes: viele Küstenmotive, wie "Brücke am Meer" oder "Am Bodden" finden sich in seinen Werken. Seiner Tochter haben es alte Gebäude angetan: Sichtachsen im Kloster Chorin, in der Altstadt des kroatischen Dubrovnik oder in Zadar geben davon Zeugnis. So manchen Kniff habe sie sich vom Vater abgeschaut, erzählt Katja Matthes. "Ich liebe diese Art der manchmal düsteren Romantik", verrät die dreifache Mutter aus Schildow. Darin liege etwas geheimnisvoll Schönes. Ihre Passion fruchtet auch bei ihren drei Kindern, die ebenfalls bereits fleißig malen.

Die Ausstellung ist in der Zainhammer Mühle in Eberswalde noch bis zum 13. Oktober zu betrachten. Eine der kommenden Glanzlichter im Veranstaltungskalender der Mühle ist ein Workshop im Spinnen mit der Handspindel am 25. Oktober. Es wird um Anmeldung gebeten.

Nähere Infos zu kommenden Veranstaltungen unter www.diemuehle.de