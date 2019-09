Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (moz) Bei der Frankfurter Fanfarengarde stehen in den nächsten Wochen und Monaten viele herausragende Termine im Veranstaltungskalender. Bei einer öffentlichen Probe gaben Leiter Hans-Jörg Laurisch und die Konzertband am Freitag Sponsoren und Förderern Einblick in die Vorbereitung und stimmten auf die anstehenden Höhepunkte ein.

Bis zum vielleicht größten Highlight in dieser Saison ist noch bis Juli Zeit. Doch die organisatorischen Vorbereitungen haben bereits begonnen. "Am 13. und 14. Juni 2020 richten wir die Deutsche Meisterschaft der Majoretten aus. Für uns ist das eine tolle Sache", sagt Hans-Jörg Laurisch. Für die Wettkämpfe in dem traditionsreichen, choreografischen Formationstanz werden 14 bis 18 Teams aus ganz Deutschland erwartet, ebenso Mannschaft aus Polen. Die Meisterschaft soll demnach in der Brandenburghalle stattfinden. Die Frankfurter Fanfarengarde rechnet an dem Wochenende für den nächsten Frühsommer mit 600 bis 800 Gästen in der Stadt. Den Majorettenkorps des Vereins gibt es seit 2013. Er trägt den Namen "Les Majorettes-rouge".

125 Kinder zeigen ihr Talent

Bereits an diesem Freitag, 27. September, stehen bei der 3. Kinderrevue 125 Kinder auf der Bühne der Eventarena in der Briesener Straße. Angemeldet sind Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 18 Jahre aus Frankfurt und Slubice in den Bereichen Musik, Tanz, Gesang und Instrumente spielen. Ihr Können hatten sie zuvor in drei Castings unter Beweis gestellt. Beginn ist um 16.30 Uhr – Karten können unter anderem per E-Mail an revue@fanfarengarde.de vorbestellt werden. Moderiert wird die Veranstaltung von Schauspielerin und Musical-Darstellerin Julia Klotz.

In den Herbstferien, genauer am 11. Oktober, geht dann die Concert Band der Fanfarengarde auf große Konzertreise. Die rund 40 Spielleute umfassende Formation reist nach Zakopane (Polen), Budapest (Ungarn), Wien (Österreich) und wieder zurück. An den Reisestationen sind jeweils Auftritte geplant. Bei allen Beteiligten sei die Vorfreude auf die Fahrt groß, so Hans-Jörg Laurisch.

Mehr als 300 Kinder und Jugendliche machen bei und mit der Frankfurter Fanfarengarde inzwischen Musik oder Tanz, darunter rund 200 Vereinsmitglieder und weitere 100 an Schulen in Frankfurt und Slubice, berichtete der Leiter. Überhaupt sei die Zusammenarbeit mit der polnischen Nachbarstadt zuletzt intensiviert worden. So befindet sich aktuell ein deutsch-polnisches Naturtonorchester mit Musiker aus beiden Ländern im Aufbau. Mit Naturtoninstrumenten sind hier traditionelle Blasinstrumente ohne Ventile gemeint. Gemeinsame Workshops und Konzerte des grenzübergreifenden Orchesters sind Ende März in Lagow sowie Anfang November 2020 in Frankfurt geplant. Darüber hinaus reist die Frankfurter Fanfarengarde im September nächsten Jahres zum Deutschen Blasmusikfest nach Bad Orb (Hessen).

Angewiesen auf Unterstützer

Die vielfältige (Jugend-)Arbeit des Vereins bleibe auch künftig angewiesen auf Sponsoren und Förderer, so Hans-Jörg Laurisch. Von den Mitgliedsbeiträgen könne man zwar Trommelstöcke kaufen, "aber keine Trommeln", versuchte er die finanzielle Situation der Fanfarengarde zu verdeutlichen. Ob Konzertreisen, Toilettensanierungen im Haus der Musik oder neue Instrumente: "Ohne Unterstützer geht es nicht", so Laurisch. Weshalb er sich besonders darüber freute, dass am Freitag sowohl die Sparkasse Oder-Spree – für die Kinderrevue – als auch der Lions Club Frankfurt – als Zuschuss für die Konzertfahrt im Oktober – direkt jeweils einen Scheck in Höhe von 500 Euro übergaben.