Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Seine erste Stunde als Musiklehrer in Angermünde hatte dieser Tage Jakub Koscinzsko aus dem polnischen Stettin. Seit dem 16. September ist er als hauptamtlich teilzeitbeschäftigter Musiklehrer an der Kreismusikschule Uckermark auch in der Nebenstelle Angermünde beschäftigt. "Mit der Einstellung neuer Lehrkräfte konnten wir das Ausbildungsangebot erweitern", begründet der Koordinator Dieter Grenz. Die Kreismusikschule Uckermark ist eine Einrichtung in Trägerschaft des Landkreises und betreibt eine Hauptstelle in Prenzlau und zwei kleinere Nebenstellen in Templin sowie Angermünde. In der Nebenstelle Angermünde, die sich im Gebäude der Kreisverwaltung in der Berliner Straße 72 befindet, werden derzeit Instrumentalfächer für Blechblasinstrumente, Gitarre, Keybord, Klavier, Violine und Schlagzeug angeboten. Je nach Verfügbarkeit der Plätze kann für Interessierte auch Probeunterricht vereinbart werden. Die Kreismusikschule ist eine vom Land und kommunal geförderte Einrichtung, die erheblich aus öffentlichen Mitteln finanziert wird. Der polnische Gitarrenlehrer Jakub Koscinzsko unterrichtet schon seit 2013 in der Hauptstelle der Musikschule in Prenzlau. "Ich freue mich, dass ich jetzt auch nach Angermünde kommen kann. Das ist ein schöner Weg", meint er. Mittwochs ab 15 Uhr bringt er hier seinen Schülern das Musizieren im Fach Konzert- und Plektrumgitarre bei und damit seine Kunst weiter, die er in Breßlau, Den Haag und in der Toscana gelernt und vervollkommnet hat.

Ehefrau ist die Managerin

Seit 2016 ist Jakub Koscinzsko Doktor der Musik. Er lehrt auch am Staatlichen Landeskonservatorium in Stettin und ist hier auch für die Lehrerweiterbildung in Polen verantwortlich. Er hat bereits ein Gitarrenfestival organisiert und möchte das nächste vielleicht 2021 in der Uckermark weiterentwickeln. Jakub Koscinzsko tritt zudem oft in Konzerten auf und spielt sowohl Klassik als auch moderne Unterhaltungsmusik. Er war als Konzertgitarrist bereits in vielen Ländern unterwegs, sowohl in Europa als auch Japan und Amerika. Er spielt jährlich auch bei Konzerten im Dominikanerkloster Prenzlau und hat bereits mehrere CDs herausgebracht.

Der Stettiner Musiklehrer ist mit einer Cellistin verheiratet, die auch als Kulturmanagerin tätig ist und für ihn das Management übernimmt.

Wer Interesse hat, bei Jakub Koscinzsko in die Gitarrenlehre zu gehen oder ein anderes Instrument zu erlernen, kann sich in der Kreismusikschule Uckermark, Nebenstelle Angermünde, Berliner Straße 72 (Eingang über den Hof) anmelden. Telefon: 03331 26878, Sprechzeiten: Montags und mittwochs von 16 bis 18 Uhr.