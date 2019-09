Ines Weber-Rath

Wulkow bei Booßen (MOZ) Am Montag Vormittag fuhr der Schwerlasttransporter mit den Metall-Elementen auf der Baustelle an der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 383 in Wulkow vor. Mitarbeiter der Frankfurter Firma IWT werden die Segmente in den kommenden Tagen als Spundwand zwischen dem Teichufer und der Straßenwand einrammen. Der Landesbetrieb Straßenwesen als Bauherr will damit dem gefährlichen Treiben des Bibers im Bereich der Landesstraße ein Ende setzen.

Denn der Nager, von dessen nächtlichem Treiben Holzhaufen vorm Wehr und ein Trampelpfad ins nahe Maisfeld jenseits der Straße und des Durchlasses zeugen, hat vor der Straße nicht Halt gemacht. "Der Biber hat mehrere Röhren in den Straßenkörper hinein gegraben. Sie liegen etwa 60 Zentimeter unter der Straßendecke", berichtet Torsten Bider und zeigt auf Löcher am Straßenrand, die von der Gefahr künden. "Wenn es regnet, spült es die Gänge noch mehr aus", erklärt der Bauleiter des Landesbetriebs für diese Maßnahme. Bei der ist auch die Telekom als Medienträger mit von der Partie.

Straße ist halbseitig gesperrt

Denn der Biber hatte auch Telefon- und Glasfaserkabel im Bankettbereich der Straße durchnagt. Der Medienträger hat in der vorigen Woche, im Vorfeld der Sicherungsmaßnahmen, den Kabelgraben freigelegt, die Schäden an den Leitungen repariert und ein Leerrohr für die spätere Ertüchtigung verlegt. Dafür war die Ortsdurchfahrt der Landesstraße schon in der Vorwoche im Baustellenbereich halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird per Ampelschaltung vorbei geführt.

Bauzeit noch rund zwei Wochen

Die Einschränkung wird noch mindestens zwei Wochen bestehen bleiben. Diese Zeit ist für den Einbau der Spundwand auf dem rund 65 Meter langen Abschnitt zwischen dem Teichufer und der Straße vorgesehen. Mittels einer hydraulischen Ramme, die an ihren Bagger angebaut wird, werden die IWT-Mitarbeiter die sechs Meter hohen Metall-Segmente etwa anderthalb Meter von der Straßenkante entfernt in den Boden bringen, kündigt Torsten Bider an. Die Spundwand wird ans Stauwerk am Durchlass angebunden.

Die Frankfurter Firma hatte die Ausschreibung des Landesbetriebs gewonnen. Das Land investiert fast 100 000 Euro in die Sicherung des Abschnitts seiner Straße. Bestandteil der Maßnahme ist auch das Verpressen der Biberröhren in der Straße mit Beton. Damit soll das Einbrechen der Fahrbahndecke verhindert werden.

Die ehemalige Bibermanagerin des Gewässer- und Deichverbandes Oderbruch (Gedo), Antje Reetz, hatte sich die Schäden in Wulkow angeschaut und den Sicherungsmaßnahmen am Straßenrand zugestimmt, so Torsten Bider.