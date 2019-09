René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) An allen interessierten Frankfurter Grundschulen könnte ab dem Schuljahr 2020/2021 von Klasse 1 bis 6 wöchentlich eine Stunde Polnisch unterrichtet werden. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten Oberbürgermeister René Wilke und Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher am Montag. Bereits in diesem Schuljahr beteiligen sich die Grundschulen "Astrid Lindgren" und "Am Mühlenfließ" am Projekt, anschließend wird das Programm für weitere interessierte Schulen geöffnet.

Darüber hinaus sollen modellhaft an der Grundschule Mitte sowie am Liebknecht-Gymnasium künftig auch bilinguale Unterrichtsangebote in der Sprache des Nachbarlandes angeboten werden. Beispielsweise könnte dann auch Mathematik auf Polnisch stattfinden. Der Schulversuch soll ebenfalls im nächsten Schuljahr starten. Bis dahin wird unter Federführung des Bildungsministeriums eine Konzeption dafür erarbeitet. In der gemeinsamen Erklärung begrüßen beiden Seiten außerdem die Aufnahme von Kindern aus den grenznahen polnischen Gemeinden an Frankfurter Schulen "nach Maßgabe freier Kapazitäten", heißt es.