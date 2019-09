Fordern Zugaben ein: Das Publikum in der Galerie im Hühnerstall in Schönow ist begeistert. © Foto: Klaus Kleinmann

Schönow Die Veranstaltungsreihe "Schönower Cool-Tour-Tage" endete jetzt mit einem Liederabend, auf dessen Programm die Gesangszyklen "Biblische Lieder" von Antonin Dvorák und "Schwanengesang" von Franz Schubert standen. Damit war der letzte diesjährige Abend in der "Galerie im Hühnerstall" der großen Klassik gewidmet. Wilfried Staufenbiel, der Leiter der Galerie, sang und Rose Marie Krafft begleitete ihn am Klavier.

Wenn ein Komponist wie Antonin Dvorák nicht nur durch Heimweh nach seinem geliebten Böhmen, sondern auch durch ernste familiäre und finanzielle Sorgen geplagt wird, wenn er außerdem mit sich und seinem Glauben ringt – dann entstehen keine wiegenden Rhythmen in flottem Walzertakt. Dvorák komponierte seinen zehn Stücke umfassenden Zyklus der "Biblischen Lieder" 1894 während eines Aufenthalts in Amerika in seiner tschechischen Muttersprache und verwendete nur sparsamste musikalische Mittel.

Die Gesangslinien wirken oftmals sehr schlicht und ordnen sich dem Text unter. Das begleitende Klavier schmückt nichts daran aus, sondern stützt lediglich den Gesang. So steht die religiöse Inbrunst ganz im Vordergrund: Banges Flehen weicht Trost und Vertrauen, Klagelieder folgen – verhalten intonierte Lobeshymnen.

Der Ernst des Inhalt erschließt sich dem Zuhörer unmittelbar. So lauschte das Publikum denn auch in regloser Ergriffenheit. Wilfried Staufenbiel trug die Lieder im tschechischen Originaltext vor, was ihrer Authentizität sicher gut tat, den Zugang aber erschwerte. Ein Blatt mit Übersetzungen half darüber hinweg. Ansonsten wurde man im durchaus positiven Sinne an die Tatsache erinnert, dass Musik auch der Versenkung, dem Ernst und der inneren Einkehr dient. Wilfried Staufenbiel sang direkt und schnörkellos, Rose Marie Krafft begleitete ihn diskret, aber glasklar.

Nach der Pause tat es gut, Franz Schubert zu hören. Schon die ersten Takte nahmen einen mit auf die Reise durch eine Welt der Töne. "Rauschendes Bächlein, so silbern und hell...". Jedes der vierzehn Lieder ist eine Kostbarkeit und erzählt auf seine Weise aus dem Seelenleben der Romantik.

Nicht alles daran ist froh und heiter. Momente der beschwingten Lebenslust wechseln ab mit Wehmut und Klage. Bei Schubert ging das ohnehin nicht anders, und im richtigen Leben ist es ja manchmal genauso. Im Zyklus "Schwanengesang" stimmt aber die Mischung. Wilfried Staufenbiel griff stimmlich nuanciert in die Vollen, Rose Marie Krafft begleitete ihn mit Eleganz und Bravour.

Ein Schwan entfliegt

Zwei Zugaben folgten. Eine von ihnen war "Der Schwan" von Camille Saint-Saëns, wonach Wilfried Staufenbiel das Publikum unter großem Applaus mit den Worten entließ: "Nun ist der Schwan aus dem Hühnerstall entflogen." Das bezog er nicht nur auf das aktuelle Konzert, sondern auf das diesjährige Sommerprogramm als Ganzes, das viele verschiedene Akzente zu setzen wusste. Wilfried Staufenbiel erläuterte, dass es Kabarett, Lesungen, Vernissagen, Lieder- und Märchen­abende gegeben habe. Damit wurde ein großes Publikum angesprochen, das meist auch sehr zahlreich erschienen sei. Überhaupt wirke das Publikum hier sehr dankbar und aufgeschlossen. Es sei auf kein spezielles Genre festgelegt, sondern stets bereit, sich auf Neues einzulassen. Die Galerie habe sich zu einem sozialen Dreh- und Angelpunkt entwickelt, der große Garten sei auch ein Forum für den persönlichen Austausch.

Nun beginnt also die Winterpause, in der ein neuer Veranstaltungszyklus der "Schönower Cool-Tour-Tage" zusammengestellt wird. Die Galerie im Hühnerstall feiert ihr 20. Jubiläum, da werden sicher wieder viele cool-tourelle Leckerbissen angeboten. Wilfried Staufenbiel verspricht auch 2020 gute, abwechslungsreiche Unterhaltung.