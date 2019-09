Oliver Schwers

Greiffenberg (MOZ) Katastrophe. Dieses Wort fällt immer wieder. Jeder, der die Balken sieht, schüttelt mit dem Kopf. Dass der hoch über dem Berg aufragende Turm überhaupt noch dem Wind standgehalten hat, grenzt an ein Wunder. Je mehr die Handwerker um Axel Gollasch von der Firma Keuf Dach und Holzbau Oranienburg hinter Verschalungen und Bretterverkleidungen schauen, desto deutlicher wird das Ausmaß der Schäden. Balkenköpfe liegen nicht mehr auf dem Mauerwerk auf, Holznägel fehlen. Ganze Verbindungen haben ihren Geist aufgegeben. Völlig zerfressen vom Schwamm sind ganze Konstruktionsteile.

Größten Schäden kaum sichtbar

Je höher der Fahrstuhl am Baugerüst nach oben fährt, desto mehr offenbart der Kirchturm sein lange gehütetes Geheimnis. Die größten Schäden waren kaum sichtbar. "Mir war schlecht", gesteht Uwe Thürnagel vom Gemeindekirchenrat, als die Handwerker erstmals hinter die Fassade des eingerüsteten Turms blickten. "Der Abend war gelaufen. Wir haben wirklich nicht gedacht, dass es so chaotisch ist. Und mit jedem Brett wurde es schlimmer."

Inzwischen ist die Laterne – also der Helm – weg. Rund 13 Meter der oberen Spitze mussten abgetragen werden. Es geht noch weiter. "Alles reines Flickwerk", sagt Axel Gollasch und zeigt auf kahle Stellen im Gebälk. Reparaturen der vergangenen hundert Jahre sind nie fachgerecht ausgeführt worden. Zusätzliche Balken und Stützen kamen hinein, konnten aber die Lasten gar nicht aufnehmen. Wasser drang ein, zerstörte wichtige statische Elemente. Also half man sich mit Metallklammern. Morsche Balkenstücke zerbröseln in der Hand. Unrettbar.

"Wir versuchen so viel wie möglich der originalen Substanz zu erhalten", sagt Axel Gollasch, der sich einen in Segmente eingeteilten Plan gemacht hat. Etage für Etage kämpfen sich seine Handwerker nach unten durch. Komplette Deckenbalken müssen ausgetauscht werden. "Auch das noch", entfährt es Uwe Thürnagel. Denn es bedeutet: Sogar die gesamte Orgel muss raus, um an die Decke zu kommen. Nur das Gebläse bleibt drin. Das höchst wertvolle und seltene Instrument kommt vorübergehend an einen sicheren Lagerort, bis die Bauarbeiten abgeschlossen sind.

Wann das passiert, weiß noch niemand. Gegenwärtig werden die Sanierungskosten zusammengetragen. Für dieses Jahr reichen erstmal die Mittel. Die Handwerker tauschen alt gegen neu. Stück für Stück. "Das Gute ist, dass wir komplette Unterstützung im Kirchenkreis haben", sagt Uwe Thürnagel. "Alle wollen, dass Greiffenberg erhalten bleibt."

Gelder steuern der Kirchenkreis, die Landeskirche, das Land Brandenburg, der Landkreis Uckermark, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, der Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg und die Stadt Angermünde bei.

Uhrenrestaurator Helmut Ebert birgt die Turmuhr. Sie ist schon lange stehengeblieben. Die riesigen und weithin sichtbaren Zifferblätter stehen zwischen den Kirchenbänken. Dort liegt auch die gerettete Bekrönung. Hängenbleiben an Ort und Stelle dürfen lediglich die Glocken. Die Konstruktion scheint nicht betroffen vom Verfall.

Bauarbeiten dauern vier Jahre

Zur allgemeinen Schadenslage kommen auch noch Auswirkungen voller Auftragsbücher. "Alle Sägewerke sind ausgebucht", erklärt Axel Gollasch. Doch er benötigt eben bestimmte Maße, Größen und Qualitäten. Wären Kirchen in früheren Jahrhunderten nicht grundsätzlich überdimensioniert gewesen bei der Holzausstattung, so würden viele von ihnen heute gar nicht mehr stehen. In den nächsten Monaten geht es nun ans Aufbauwerk. Geplant für die Gesamtsanierung sind vier Jahresabschnitte.

Suche: Uwe Thürnagel sucht ganz dringend alte Fotos mit früheren Ansichten vom Kirchturm für die denkmalpflegerische Instandsetzung. Wer helfen kann, der melde sich bitte damit an der Baustelle.