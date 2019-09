Matthias Wagner

Finowfurt (MOZ) Einmal im Jahr steht in der Großgemeinde Schorfheide die Feuerwehr ganz im Mittelpunkt. Damit keiner der sieben Ortsteile, die eine Freiwillige Feuerwehr haben, sich benachteiligt fühlt, wechselt der Austragungsort von Jahr zu Jahr.

Diesmal war Finowfurt an der Reihe und es gab zugleich noch ein rundes Jubiläum zu feiern. Die Finowfurter Wehr beging ihr einhundertjähriges Bestehen mit einem Festumzug durch den Ort. Die Strecke führte vom Erzbergerplatz bis zum Sportplatz, wo im Anschluss gegen 12 Uhr, die Wettbewerbe der einzelnen sieben Dorfwehren in der Disziplin "Löschangriff nass" ausgetragen wurden.

Der Wettkampf erforderte eingespielte Teams, bei denen jeder Handgriff sitzen muss, damit am Ende das Wasser fließt. Schließlich geht es um Sekunden. Nicht immer ganz einfach, wie manch kleinere Panne bewies. Den Anfang machte die Jugendwehr aus Klandorf, die allerdings am Ende geschlagen wurde. Bei den Jugendwehren hatten letztlich die Mädchen aus Eichhorst die Nase vorn. Gefolgt von der Mannschaft Lichterfelde II und den Eichhorster Jungen. Bei den Männern konnte am Ende Altenhof den Sieg davon tragen. Auf den weiteren Plätzen landeten die Kameraden aus Lichterfelde und Klandorf. Auf den letzten Rängen schließlich Finowfurt und Groß Schönebeck. Ohne Wertung traten spontan alle Jugendwarte der Ortswehren als Team an und erzielten mit 36,59 Sekunden spontan das zweitbeste Ergebnis bei den Erwachsenen.

Nachwuchsarbeit erfolgreich

Der Sieger des Tages erhielt einen Wanderpokal mit dem Abbild des Schutzpatrons Sankt Florian. Für die anderen gab es kleinere Pokale. An eine ausreichende Stärkung des leiblichen Wohls war ebenfalls gedacht. Strahlend blauer Himmel und Sonnenschein taten ein Übriges zum Gelingen des Tages.

Nachwuchssorgen haben die meisten Wehren der Schorfheide-Dörfer nicht. Das Interesse bei Kindern und Jugendlichen ist ungebrochen. Bestes Beispiel dafür sind etwa Nils, Hannah und Greta von der Jugendwehr Altenhof. Mit den agilen Fünfjährigen haben die Betreuerinnen Angela Beier und Kathrin Schweidler alle Hände voll zu tun.

Für Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht war es vor seiner Pensionierung der letzte Feuerwehrtag. Er dankte den aktiven Mitgliedern der Feuerwehr Finowfurt für ihr unermüdliches, ehrenamtliches Engagement. Während seiner Amtszeit habe er fünf Ortswehrführer erlebt, so das im kommenden Januar scheidende Gemeindeoberhaupt. Allerdings bekleidet der derzeitige Ortswehrführer Volker Ruthe die Funktion bereits seit zehn Jahren. Geehrt wurde außerdem Markus Knöpnadel aus Groß Schönebeck, der sich bei einem Einsatz im Juni dieses Jahres schwer verletzt hatte. Neben den obligatorischen Blumen hatten Kameraden für ihn gesammelt und überreichten die Summe am Wochenende.

Doch nicht nur für die Gefahrenabwehr sei die Freiwillige Feuerwehr ein zuverlässiger Garant, auch das eine oder andere gesellschaftliche Ereignis würde ohne die Hilfe der Brandschützer nicht stattfinden können, hob Uwe Schoknecht anerkennend hervor.