Steffen Göttmann

Heckelberg (MOZ) Strahlender Sonnenschein, gute Stimmung und ein vielfältiges Angebot: "Der Hof ist voll", freute sich Heiko Liebig, Bürgermeister von Heckelberg-Brunow, über die gute Resonanz der Händler und ihrer Kundschaft beim dritten Bauernmarkt auf den Heckelberger Mühlenhof. Die Gemeinde und der Förderverein Heckelberg-Brunow hatten den Bauernmarkt auf die Beine gestellt. Heiko Liebig und Eberhard Alberti schenkten im Namen des Vereins Bowle aus.

Regina Helbig vom Vorstand der Agrargenossenschaft Höhe aus Steinbeck präsentierte sich mit dem Eis, das der landwirtschaftliche Betrieb aus seiner eigenen Milch produziert. "Wir wollen im nächsten Jahr ein weiteres Produkt auf den Markt bringen", kündigte Regina Helbig an, die Öffentlichkeitsarbeit für ihren Betrieb und die nachhaltig produzierende Landwirtschaft macht.

Bio-Landwirt steht am Grill

Jens Petermann, Geschäftsführer der Produktivgesellschaft Dannenberg, stand selbst am Grill, brutzelte Steaks und Würste. Er hat seine Landwirtschaft auf "bio" umgestellt und darf das Demeter-Logo tragen. Auf seiner Bierzeltgarnitur hatte eine Gruppe von Förderverein Dorfkirche Wollenberg Platz genommen, um sich zu stärken. Sie nahmen den Bauernmarkt zum Anlass für eine Radtour.

Sie heißen Wendy, Greta, Birgit, Laura oder Nixe – die Kartoffensorten, die der Heckelberger Torsten Balk an seinem Stand präsentierte. Er baut im Nebenerwerb auf zwei Hektar Getreide und Kartoffeln an. 60 Prozent festkochende und 40 Prozent mehlige Kartoffeln habe er in seinem Sortiment. "Mein Blauer Schwede ist schon ausverkauft", fügte er hinzu. Zwei Stände weiter hatte Mario Hamann aus Heckelberg mit einer Auswahl seiner Kartoffelernte im Gepäck. "Wir bauen 13 bis 14 Sorten Kartoffeln an", sagte der Landwirt. Bestseller seien Linda und Adretta.

Der Bauernmarkt ist nicht nur den professionellen Erzeugern vorbehalten. Annekatrin Rosenberg hatte gesunden Brotaufstrich aus Zucchini aus ihrem Garten und Gewürzen zubereitet, den sie nun in kleinen Gläschen feilbot.

Einkaufsnetz aus Wolle

Gestrickt und gehäkelt hatte Heidi Listemann, zum Beispiels das umweltfreundliche Einkaufsnetz aus Wolle, dass leer in jede Tasche passt, in das der ganze Einkauf passt, ohne dass es reißt. Der Falkenberger Lothar Grewe reiste mit seiner mittelalterlichen Drechselbank an, die nur manuell angetrieben wird. Dort zeigt er gerne Kindern, wie gedrechselt wird. Lothar Grewe bevorzugt heimische Hölzer und weiß bei jedem, Produkt, wo das Holz herkommt. Alte Geräte wie einen Obstpresse zum Kurbeln zeigte der Heckelberger André Baum an seinem Stand.