Sabine Rakitin

Wandlitz (MOZ) Der Montag nach der Wahl ist für Oliver Borchert mit zahlreichen Glückwünschen, die er entgegen zu nehmen hat, und mit mehreren Terminen vollgepackt. An die 100 Whatsapp-Nachrichten muss er beantworten und sich am Nachmittag auf die Sitzung der Arbeitsgruppe Satzung und Leitbild vorbereiten, die ab 17 Uhr zusammenkommt. Unter anderem geht es um die Anpassung der Geschäftsordnung der Wandlitzer Gemeindevertretung.

Am späten Nachmittag weiß der 49-Jährige, den die Wandlitzer am Sonntag zum neuen Bürgermeister der Gemeinde gekürt haben, noch nicht, wann er den Chefsessel im Rathaus von Jana Radant übernehmen wird. Zwar hat Borchert versucht, mit Hauptamtsleiterin Gisela Peter telefonisch Kontakt aufzunehmen, um danach zu fragen, zu welchem Termin es zur Amtsübernahme kommen wird. Doch gelungen ist ihm das nicht. "Die Mitarbeiter der Verwaltung werden wohl noch mit dem Nachzählen der Stimmen beschäftigt sein", vermutet der designierte Bürgermeister und gibt sich geduldig. Persönlich will er jedenfalls nicht im Rathaus auftauchen. "Ich möchte mich nicht aufdrängen."

Am Sonntagabend hatte sich der Sieger der Bürgermeister-Stichwahl erst von seinen Anhängern quer durch alle Parteien feiern lassen, als auch das letzte Briefwahllokal ausgezählt war. Der Wille der Wähler zu einem Führungswechsel im Rathaus fiel jedoch relativ eindeutig aus. 9,2 Prozentpunkte mehr als Kontrahentin Jana Radant erreichte Borchert. Von 25 Wahlbezirken gewann er 21. Lediglich in Lanke, Prenden, im Wahllokal Stolzenhagen-Kita und im Wahllokal Basdorf-Bibliothek ging Jana Radant, die als Einzelbewerberin für eine zweite Wahlperiode als Bürgermeisterin angetreten war, siegreich vom Platz. In der Gunst der Zerpenschleuser Wähler lag Jana Radant lediglich eine Stimme hinter Borchert. In Klosterfelde – Wahllokal Grundschule Hort – fehlten ihr vier Stimmen, um mit Oliver Borchert gleichzuziehen. Anhand der Wahlergebnisse ergibt sich ein Stimmungsbild, das sich bereits im Vorfeld der Stichwahl abzeichnete. In den kleinen Ortsteilen punktete Jana Radant, in den großen – wie Basdorf und Wandlitz – Oliver Borchert.

Der 49-jährige Bauingenieur, der an der Bauhausschule in Weimar Architektur studierte, will in den ersten Tagen als Bürgermeister zunächst alle Mitarbeiter der Verwaltung kennenlernen, von ihnen persönlich erfahren, welche Vorstellungen und welche Wünsche sie für die künftige Zusammenarbeit mit ihm haben. Sodann will Borchert sofort daran gehen, die Vorhaben aus seinem Wahlprogramm umzusetzen. Voraussetzung dafür ist, "dass im Haushaltsentwurf 2020, der gerade erarbeitet wird, die entsprechenden finanziellen Weichen gestellt werden", weiß der designierte Bürgermeister.

Gemeinde mit großem Potenzial

Ganz oben auf seiner Liste stehen die Taktverdichtung der Heidekrautbahn – zunächst zwischen Basdorf und Klosterfelde – sowie um die die Kita- und Schulentwicklungsplanung. "Das Wichtigste ist aber, dass es einen großen Zusammenhalt, ein großes Miteinander zwischen Bürgern, Kommunalpolitik und Verwaltung gibt", sagt Borchert. "Diese Gemeinde hat ein unheimlich großes Potenzial und tolle Menschen. Da lässt sich in acht Jahren viel bewegen", ist er überzeugt.