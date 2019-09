Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Telefone standen am Montag nicht still. 20 besorgte Kunden riefen alleine am Montagvormittag bei Schmetterling Reisen Brandenburg an. "Zum Glück haben wir keine Abreisenden von Thomas Cook für heute und morgen", sagt Roger Dannehl in den Lenné-Passagen. Denn am Montag und Dienstag fanden keine Abflüge von der deutschen Tochterfirma Condor statt. Trotzdem hätten die Urlauber Sorge, die ihre Reisen bereits für die Herbstferien, über Weihnachten oder im nächsten Jahr mit Thomas Cook geplant haben. "Wer nur ein Hotel gebucht hat, guckt in die Röhre", meint Dannehl. Pauschalreisende seien wegen des Sicherungsscheins in ihren Reiseunterlagen aus dem Schneider, da jeder Veranstalter sich gegen eine mögliche Insolvenz versichere.

"Wir betreiben Reise-Seelsorger seit heute 6.30 Uhr früh", erzählt auch Simone Veres von Veres Reisen. Viele ihrer Kunden hätten Angst um ihren bereits gebuchten Urlaub. Neun ihrer Kunden, die über Thomas Cook gebucht hätten, verweilen derzeit im ägyptischen Hurghada. "Sie müssen jetzt erstmal abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Und wie kulant die Hoteliers vor Ort sind", sagt Verres. Bei Online-Buchungen fehlten direkte Ansprechpartner in der Not, so die Reiseexpertin. Sie dagegen könne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auf Bali hatten ihre Kunden einmal ein falsches Apartment zugewiesen bekommen. Ein Anruf ihrerseits genügte, damit das Ehepaar seinen Urlaub antreten konnte – ohne Stress.

"Immer zuerst den Reiseveranstalter kontaktieren und schriftliche Informationen anfordern", rät Katarzyna Guzenda von der Verbraucherzentrale nach der Thomas Cook-Pleite. Wenn die Reise nicht durchgeführt werde, springe der Sicherungsschutz an, so dass die Kunden ihr Geld zurückbekommen. Nur eine statt zwei gebuchter Urlaubswochen könne dies jedoch für bereits Verreiste bedeuten. "Es hängt vom jeweiligen Hotel ab, wie sie auf die Insolvenz reagieren."

Die beiden DER-Reisebüros (Deutsches Reisebüro) in der Logenstraße und im SMC wollten sich am Montag aufgrund der noch unklaren Lage bei Thomas Cook Deutschland erst einmal nicht äußern. Glücklich schätzte sich dagegen Bernd Klose von Frankfurt Reisen. Das Reisebüro am Brunnenplatz vermittele seit einem halben Jahr bereits keine Reisen des britischen Unternehmens mehr. "Es gab bereits länger Gerüchte über eine drohende Pleite", so eine Mitarbeiterin. Auch das Reisebüro International hat derzeit keine Thomas-Cook-Kunden. "Die Provision dieses Reiseveranstalters war einfach zu niedrig", erklärt eine Beschäftigte in der August-Bebel-Straße; denn Reisebüros fungieren als Vermittler zwischen Urlauber und Veranstalter.

Ägypten, Türkei oder Kanaren sind laut Reisebüros die Renner für die anstehenden Herbstferien. "Die große Reisewelle kommt ja noch", sagt Roger Dannehl von Schmetterling-Reisen. Trotzdem müsse man die nächsten zwei Tage erstmal beobachten, wie sich die Lage bei Thomas Cook weiter entwickele. Also: Abwarten, nicht panisch werden, das Reisebüro kontaktieren – und nichts auf eigene Faust unternehmen. Und im Ernstfall erstmal nichts zahlen, rät Simone Veres.