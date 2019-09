Sabine Rakitin

Wandlitz (MOZ) Es geht nur langsam voran, seit die Taucher des Kampfmittelbeseitigungsdienstes den Wandlitzsee im Bereich des alten Bootssteges unweit des Strandbades absuchen. Mehr als drei Quadratmeter pro Tag schaffen sie nicht. Es gibt zu viele "Störquellen", sagen die Experten. Das heißt, auf dem Grund des Sees lagern zuhauf Metalle, weit mehr als in den vorherigen Suchgebieten. Allerdings sind nur die wenigsten davon Kampfmittel.

Bis einschließlich Donnerstag dieser Woche werden die Profitaucher noch im Wandlitzsee im Einsatz sein. Dann ist vorerst Schluss. Das Land will sich Angebote einholen, um die Suche nach Munition mit größeren Geräten fortzusetzen. "Es soll geprüft werden, welche alternativen Möglichkeiten zum Einsatz kommen könnten", erklärt Elisabeth Schulte-Kuhnt, die Pressesprecherin des Wandlitzer Rathauses. Ob gegebenenfalls ein Schwimmbagger das Erdreich an Land verbringen und die Kampfmittelsuche dort einfacher durchgeführt werden könne, müsse noch geklärt werden, sagt sie. Die entscheidende Frage dürfte allerdings sein, ob das Land sich eine solche weitere Ausgabe in Wandlitz leisten kann oder will.

Anfang August 2018 hatte ein Mann beim Schnorcheln im Wandlitzsee Munition auf dem Grund des Sees entdeckt. Daraufhin war zunächst ein Teil des Uferbereichs zwischen Jugendherberge und Surfschule abgesperrt worden. Wenig später begann die Suche durch Profitaucher des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Polizei, die zunächst von einem zehntägigen Einsatz ausgegangen waren. Doch sie fanden im Laufe der Zeit so viel Munition, dass die Suche immer weiter ausgedehnt wurde. Eine Granate mit russischem Zünder musste im Oktober vorigen Jahres gesprengt werden. Zu Beginn 2019 war von 88 Kilogramm Munition die Rede, die im See vermutet wurden. Lediglich bei Eis und Schnee wurde die Suche unterbrochen. Im März stiegen die Profitaucher erneut ins Wasser. Wieder musste gesprengt werden.

Dann, Mitte April, die bis dahin unerwartete Botschaft, dass wegen der weiteren Munitionssuche die Eröffnung der Badesaison am Strandbad gefährdet sei. Für den Inhaber des Strandbad-Restaurants begann wenig später eine unheilvolle Zeit. Seine Terrasse zum See wurde mit meterhohen Strohballen zugemauert. Die Saison war für ihn gelaufen, noch ehe sie richtig begonnen hatte.

Nach einer Munitionssprengung am 9. Juli konnte am 10. Juli die Strohmauer zum Schutz des Strandrestaurants größtenteils zurückgebaut werden. Insgesamt 168 von 220 Strohballen wurden entfernt. "52 Strohballen mussten auf Anweisung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in Richtung Segelclub zum Schutz vor Druckwellen und etwaigen Splittern bei noch anstehenden Sprengungen stehen bleiben", erläutert Rathaussprecherin Elisabeth Schulte-Kuhnt. Bereits am 7. August wurden drei weitere Panzerwehrgranaten gesprengt.

Die nächste Sprengung von zwei Panzergewehrgranaten erfolgte am Morgen des 13. September. Sie fand in dem bis dahin noch abgesperrten Strandbereich vor der Surfschule statt. Nach der Sprengung wurden die Absperrgitter entfernt und die Badestelle war wieder frei zugänglich.

Den ganzen Sommer blieb das Strandbad für Badegäste geschlossen. Stück für Stück arbeiteten sich die Taucher in Richtung alter Steg vor. Bis Ende der 35. Kalenderwoche im August bargen sie aus dem Wandlitzsee insgesamt 692 Munitionsteile mit einem Gewicht von 65,4 Kilogramm. Darunter waren 634 Gewehr- und Pistolenpatronen, 18 Hand- und Gewehrgranaten, 14 Zündmittel, eine 7,7-Zentimeter-Sprenggranate, eine Stabbrandbombe, 15 Granat- und Handgranatenzünder, sechs Waffen, davon drei Panzerfäuste.

Strandbadsaison 2019 ist vorbei

Die diesjährige Strandbadsaison ist vorbei, die Munitionssuche nicht. Dennoch ist Elisabeth Schulte-Kuhnt zuversichtlich. Die Frage, ob die Gemeinde auch im kommenden Jahr mit einem geschlossenen Strandbad rechnet, verneint sie entschieden: "Natürlich nicht!"

Die Verluste, die die Gemeinde durch das geschlossene Strandbad in diesem Jahr gemacht hat, halten sich in Grenzen. Die zwei festangestellten Mitarbeiter, die sonst während der Saison im Strandbad arbeiten, sind regulär beim Bauhof beschäftigt und waren nun auch über diesen Sommer dort tätig. "Die Personalkosten bleiben also gleich", sagt Elisabeth Schulte-Kuhnt. Die sonst im Strandbad tätigen Saisonkräfte wurden gar nicht erst eingestellt.

Die Einnahmeverluste der Gemeinde durch die ausgebliebenen Badegäste belaufen sich auf etwa 70 000 Euro – wenn man von den Besucherzahlen des Sommers 2018 ausgeht. Etwa die Hälfte der Summe wird benötigt, um die Betriebskosten im Strandbad abzudecken. Die fielen natürlich trotz der Schließung an.