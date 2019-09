Udo Plate

Waldsieversdorf (MOZ) Nun ist es doch passiert: Die Landesliga-Fußballer von Concordia Buckow/Waldsieversdorf zogen nach saisonübergreifenden 34 Punktspielen ohne Niederlage in einem temporeichen sowie begeisternden Kick gegen Grün-Weiß Ahrensfelde mit 0:1 den kürzeren gezogen. "Wir wussten alle, dass der Tag kommen würde. Aber in solch einem Spiel gegen einen bärenstarken Kontrahenten zu verlieren ist wahrlich kein Beinbruch. Das war allerbeste Werbung für den Fußball, auch wenn wir durch die Pleite die Tabellenführung hergeben mussten", offenbarte Christian Hiob, Buckows Vereinschef, selbst am gestrigen Montag noch reinste Begeisterung.

Und das zu Recht: Kaum hatte der souveräne Unparteiische Marvin Theißig die Partie freigegeben, starteten beide Teams das Unterfangen Tempofußball, wobei die Randberliner etwas besser aus den Startlöchern kamen. Nicht von ungefähr erzielte Nick Meißner in der 14. Minute das 0:1. Dabei blieb es bis zu Pause.

Nach dem Seitenwechsel setzte Schiri Theißig den ersten Akzent, als er Ahrensfelde Arianit Cocaj vorzeitig zum Duschen schickte (58.). Fortan verstärkten die Platzherren ihre Angriffsbemühungen und erarbeiteten sich Chancenvorteile. Allein: Ein Treffer wollte nicht gelingen. Entweder stand Keeper Tim Reuter oder aber das Aluminium des Ahrensfelder Gehäuses im Weg. In der 70. Minute wurde Buckow zudem ein Treffer aufgrund einer angeblichen Abseitsstellung aberkannt, in der 73. Minute lenkte der Tim Reuter einen platzierten Schuss mit den Fingerspitzen noch zur Ecke und in der 80. und 93. Minute verhinderte bei Freistößen von Matthias Reichelt und Tom Hager jeweils das Aluminium den inzwischen verdienten Ausgleich der Platzherren. So blieb es bis zum Abpfiff beim knappen Vorsprung der Elf von Coach Jürgen Beyer.

Buckow/Waldsieversdorf: Dominik Vogt – Matti Stamnitz, Sirko Neumann, Oliver Mertins, Bartosz Barandowski (77. Max Nürbchen), Jonas Ehm, Justin Wieher (54. Nico Schulz), Christopher Fehrmann, Pawel Wojtalak, Matthias Reichelt, Tom Hager