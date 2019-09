Irina Voigt

Buckow (Freie Autorin) Du musst den Arm richtig bis über den Ellenbogen eintauchen", erklärt Heidrun Turner ihrem Partner am Wasserbecken im Kräutergarten. Die beiden sind an einer der fünf Kneipp-Gesundheitsstationen angekommen und probieren die Angebote natürlich aus. Kaltes Wasser ist für die seit Kurzem 76-Jährige überhaupt kein Problem. "Ich gehe vom Frühling bis in den Spätherbst jeden Tag vorm Frühstück im See schwimmen", sagt sie.

So wie die beiden haben es zu den 12. Buckower Gesundheitstage viele Interessenten getan. Sie waren Wandern, haben sich Vorträge angehört und am Sonntag gab es nun noch das Gesundheits- und Familienfest. Dort werden die Anregungen von Kneipp umgesetzt. Und das nicht erst seit heute. Die Mitglieder des Kneipp- und Heimatvereins haben für diesen Tag im Schlosspark alles umgesetzt und erlebbar gemacht, was Sebastian Anton Kneipp als Entdecker der Wasserkuren empfohlen hat. Da geht es im großen Rund um die fünf Säulen, die er für die allgemeine Gesundheit ermittelte: um Ernährung, Kräuterkunde, Wasseranwendungen, Bewegung und die Lebensweise.

"Und das funktioniert tatsächlich", kann Helga Bachert bestätigen. Sie hatte den "Kneippgedanken" als erste Kitaleiterin brandenburgweit in die Tat umgesetzt. "Die Kinder haben seitdem viel weniger Infekte zu überstehen", sagt sie mit ihrer 30-jährigen Erfahrung. Inzwischen ist die Kneipp-Kita in der Märkischen Schweiz nicht mehr allein. Auch das war auf dem Gesundheitstag spürbar. Es gibt eine Kneipp-Schule, die Mutter-Kind-Klinik arbeitet nach den fünf Grundsätzen, das evangelische Seniorenzentrum ebenso, eine Beautyfarm bietet praktische Anwendungen und erst recht die Immanuel-Klinik – alle sind dabei.

Aber auch Studenten der Universität Potsdam. Sie haben ein Projekt mitgebracht. An ihrem Stand können Probanden einen kostenlosen Gesundheitscheck absolvieren und erfahren, wie es mit ihren Fett- und den Zuckerwerten, dem Blutdruck steht und welcher Bedeutung dabei der Taillenumfang zukommt.

Seit 24 Jahren gibt es den Kneippverein in Buckow, dessen Vorsitzender Thomas Jahncke ist. Zum 12. Mal haben die Mitglieder zum Gesundheitstag eingeladen. "Und zum Familienfest", betont der Vorsitzende, denn auch allerhand Mitmachmöglichkeiten für Kinder werden geboten. Fürs Gelingen haben die rund 280 Mitglieder viele Partner und Sponsoren wie Gaststätten, Sparkasse, Unternehmen, den Frisör oder die Heizungs-Sanitär-Firma gewinnen können.

Klinikleiter im Gespräch

Mit dabei ist natürlich auch die Immanuel Klinik. An deren Stand steht Leiter Sascha Seyer und kommt rasch mit den Gästen ins Gespräch. "Wir arbeiten eng zusammen", bestätigen Thomas Jahncke und Sascha Seyer einhellig. Und so können sich die Gäste auch über eine sehr gesunde Möhren-Orange-Ingwer-Suppe freuen, die der Verein im Angebot hat. "Gekocht wurde sie aber in der Immanuel Klinik", sagt Helga Bachert.

Wer sich durch alle fünf Kneipp-Stationen durchgefragt hat und fleißig die Stempel einsammelte, hatte auch noch die Chance, einen der von Partnern gespendeten Preise zu gewinnen.