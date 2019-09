Marco Winkler

Sommerswalde (MOZ) Es ist ein Ort der Kontraste. Ein Ort der exaltierten Architektur und gleichzeitig der Harmonie, inneren Einkehr und vor allem der Ruhe. In einem ehemaligen Pferdestall, im Volksmund Rotes Rathaus genannt, leben spirituelle Gäste; im kalkweißen Reichstagsnachbau von 1891 laden goldene Buddha-Statuen zur Meditation ein. Das Gebäudeensemble in Sommerswalde, welches das Tharpaland Kadampa Meditationszentrum beherbergt, fasziniert nach wie vor. Das zeigt ein Rundgang mit Geschäftsführerin Annette Mai am Montagmorgen.

9.30 Uhr, der Verkehr rollt unaufhaltsam, viele stürzen sich in die Hektik ihres Arbeitsalltags. In Sommerswalde ist das etwas anders. Hier ticken die Uhren leicht verzögert. Wenn das Sonnenlicht den Wald durchbricht, tanzen unzählige Partikel in der Luft. Der Wald atmet. Die Zeit scheint still zu stehen.

Annette Mai lebt seit sechs Jahren in dieser Idylle. "Es ist ein schöner, ein außergewöhnlicher Ort", sagt die 44-Jährige in ruhigem Ton, fast flüsternd. Auf sie, die aus der Freiburger Ecke stammt, wirkt die doch etwas protzig und fast deplatziert wirkende Architektur, die Rittergutsbesitzer Richard Sommer errichten ließ, keineswegs einschüchternd. "Es ist kein Museumsstück", sagt sie bei einer Tasse Tee, "sondern belebt."

Ein Wandel im Gründersinne

Annette Mai hat bei der Restaurierung geholfen, unter anderem Fenster geschliffen. 2006 hat der Dachverband der Neuen Kadampa-Tradition (eine weltweite buddhistische Organisation) das Anwesen gekauft und mit den Renovierungsarbeiten begonnen. 2008 war die Eröffnung. Inzwischen gibt es weltweit mehr als 1 200 dieser buddhistischen Zentren. "Wir durchleben gerade einen Wandel", sagt Annette Mai. Und der dürfte ganz im Sinne von Geshe Kelsang Gyatso sein, dem Gründer der Neuen Kampada-Tradition.

Geshe Kelsang sorgte dafür, dass die Lehre von Buddha in der jeweiligen Landessprache unterrichten werden kann. Er übersetzte die Gebetstexte und passte sämtliche Rituale an die westliche Welt und Kultur an. Nun will sich auch das buddhistische Zentrum in Sommerswalde weiter der Öffentlichkeit zuwenden.

Spirituelle Ruhepause

"Wir werden künftig keine strikten Schweige-Retreats mehr anbieten", sagt Annette Mai. Ein Retreat ist eine spirituelle Ruhepause, die als Rückzug angedacht ist. Fünf bis sechs Monate wurden bisher in Sommerswalde geschwiegen. Die Nachfrage sei nach wie vor vorhanden. "In der Zeit konnten wir jedoch keine andere Veranstaltungen anbieten." Das Anwesen könnte nach außen hin eine gewisse Exklusivität verströmt haben. Intern fand ein Umdenken statt: Der Ort, der laut Annette Mai dem Weltfrieden gewidmet ist, will an diesem Konzept, an dieser Ruhezone mehr Menschen teilhaben lassen.

Deshalb gibt es neuerdings Öffnungszeiten, die wieder ab dem 10. Oktober gelten: Donnerstags und freitags (14 bis 17 Uhr) sowie sonnabends und sonntags (11 bis 17 Uhr) können Besucher zwischen Reichstag und Rotem Rathaus spazieren gehen. "Zudem ist ein kleines Café in Planung." Als Konkurrenz zum benachbarten Forsthauses ist der Ausschank nicht gedacht. "Wir sind gute Nachbarn."

Ruhige, bescheidene Nachbarn. Ganz im Gegensatz zum Erbauer des Ensembles. "Richard Sommer war wohl etwas exzentrisch", sagt Annette Mai, als sie vor dem Roten Rathaus steht. Der Berlin Immobilien-Millionär ließ es errichten. "Unten war der Pferdestall, oben Zimmer für die Bediensteten." Der Turm des Klinkerbaus, der einen 1 000 Liter umfassenden Wassertank umfasste, ist nicht mehr vorhanden. "Zu seiner Zeit war das sehr modern. Der Turm versorgte das gesamte Anwesen mit Wasser", sagt Annette Mai. 2016 haben die neuen Eigentümer das Rathaus umgebaut. Jetzt ist es eine Art Wohngemeinschaft für die spirituellen Gäste. Es gibt zudem einen kleinen Meditationsraum.

Wie eine Filmkulisse

Annette Mai wohnt im Reichstagsnachbau. Zwei Zimmer teilt sie sich mit ihrem Mann. Der Exzentriker Richard Sommer ließ Ende des 19. Jahrhunderts innerhalb von drei Jahren sein Schloss dem ersten (und vom Kaiser abgelehnten) Entwurf für den Berliner Reichstag nachempfinden. Das Gebäude wirkt auch ohne die 1924 abgetragene Kuppe wie eine gigantische Filmkulisse. Imposant, aber etwas befremdlich. Hier brachten die Buddhisten Gästezimmer unter (Ruhesuchende können sich einmieten). Herzstück ist der große Meditationsraum. Die Hemmungen, die Gäste bei der Außenbetrachtung empfinden könnten, verflüchtigten sich beim Betreten des offenen Foyers, so Mai.

Noch exotischer muss das dritte Gebäude zur damaligen Zeit gewirkt haben: die Moschee. Das orientalische Bauwerk diente als Orangerie und Gärtnerwohnhaus. Es war mit Minaretten und Zwiebeldächern verziert. Die Gestaltung wurde "vermutlich durch Sommers Reisen in die Türkei, nach Ägypten und Indien angeregt", so Hobby-Historiker Gerd Kley in seiner Schloss-Broschüre, aus der hervorgeht, dass es keine eindeutigen Belege dafür gibt, warum Sommer die historischen Gebäude nachbauen ließ.

Übrig von der Moschee ist das Gerüst. "Bis auf ein paar Wohnräume hat es keine Nutzung", sagt Annette Mai. "Wir haben es noch nicht renoviert." Sie gehe aber davon aus, dass der Bedarf künftig da sein werde, wenn sich das buddhistische Zentrum in Sommerswalde weiter den Besuchern öffnet – ohne dabei allerdings das gefühlte Losgelöstsein von der Zeit zu verlieren.