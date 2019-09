Börse in Frankfurt

DPA

Frankfurt/Main (dpa) Nach dem Rückschlag zu Wochenbeginn ist der Dax heute wieder freundlich in den Handel gestartet. Kurz vor dem Ifo-Index stand der Leitindex in gegen Ende der ersten Handelsstunde mit 0,13 Prozent im Plus bei 12.358,71 Punkten.

Ermutigend wirkt am Morgen eine neue Wasserstandsmeldung im US-chinesischen Handelskrieg. Der US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärte im amerikanischen Fernsehen, dass Chinas Vize Liu He Anfang Oktober für neue Handelsgespräche nach Washington kommen wird. Nach zuletzt eher unklaren Signalen wirkte dies für den Markt beruhigend.

Dem Ifo-Index, der in Kürze veröffentlicht wird, könnte besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt werden, nachdem am Vortag enttäuschende Stimmungsdaten aus der europäischen Industrie gekommen waren.

Andere Indizes gingen die vorsichtige Erholung am Dienstag mit. Der MDax als Heimat der mittelgroßen deutschen Werte stieg um 0,15 Prozent auf 25.631,23 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte 0,23 Prozent auf 3545,14 Zähler zu.

Im Dax ging der Anstieg bei den Aktien der Lufthansa an der Indexspitze um 2 Prozent weiter. Die Aktien bleiben nach der Insolvenz von Thomas Cook, die Flugkapazitäten vom Markt nimmt, weiter gefragt. Neuerdings notieren sie über der 50-Tage-Linie, die Charttechniker als Indikator für den mittelfristigen Trend ansehen. Mit der Lufthansa Schritt halten konnten die Wirecard-Aktien. Die britische Bank HSBC sieht mit ihrem Kursziel von 225 Euro weiterhin 50 Prozent Kurspotenzial.

Ansonsten spielte die Musik bei den Nebenwerten. Vor allem fiel SAF-Holland mit einem Kursrutsch um 22 Prozent negativ auf. Der Nutzfahrzeugzulieferer blickt kurz nach der Vorlage von Quartalszahlen beim Umsatz plötzlich pessimistischer auf das laufende Jahr und zog so andere Branchenwerte wie die Jost-Werke oder Knorr-Bremse um bis zu 7,6 Prozent mit nach unten.

Papiere des Biotech-Unternehmens Evotec wurden im MDax beflügelt von einer angekündigten Partnerschaft mit dem japanischen Pharmarisen Takeda. Sie rückten um fast 5 Prozent vor und waren so der Spitzenreiter im Mittelklasse-Index. Evotec erhält durch die Kooperation eine einmalige Vorab- und künftige Meilensteinzahlungen.

Nordex führten derweil die Gewinnerliste im SDax mit einem 3-prozentigen Plus an, sie erholten sich so von ihrem Kursrutsch vom Vortag. Als Treiber galt hier ein Auftrag aus der Türkei. Für den Windpark "Söke" soll der Hersteller von Windkraftanlagen 23 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 110 MW liefern und errichten.