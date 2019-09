Bärbel Kraemer

Bad Belzig Deutschlandweit wurde am Freitag das 100-jährige Bestehen der Volkshochschulen mit einer "Langen Nacht" gefeiert. Auch in Bad Belzig. Hier sogar mit doppeltem Anlass. Nachdem 1947 im Land Brandenburg das Volkshochschulgesetz beschlossen worden war, wurde am 1. Oktober 1949 die Kreisvolkshochschule (KVHS) des Kreises Zauch-Belzig gegründet. Zum 100. Geburtstag gesellte sich damit auch ein 70., der eingebettet in die "Lange Nacht" gebührend gefeiert wurde.

Dozenten und ehemalige Dozenten, Kursteilnehmer aus Gegenwart und Vergangenheit und viele Wissensdurstige aus Bad Belzig und Umgebung nutzten in diesem Rahmen die Gelegenheit, sich über das aktuelle Angebot und die Entwicklung des Bildungsanbieters im Landkreis Potsdam-Mittelmark zu informieren. Ein buntes Programm aus Vorträgen und Mitmachangeboten spiegelte dabei das aktuelle Kursangebot der KVHS wieder. Eröffnet wurde der Abend mit einem Stadtspaziergang - zurück zu den Wurzeln. Monika Schwarz aus Bad Belzig lud Interessierte ein, sich mit ihr auf den Weg zu den früheren Standorten der Bildungseinrichtung im Stadtgebiet zu machen.

Nachdem 1949 die Volkshochschule des damaligen Kreises Zauch-Belzig gegründet worden war, wurden im ersten Jahr des Bestehens die Hauptstelle Belzig und Nebenstellen in ländlichen Städten und Gemeinden eingerichtet. Damals verfügte die Hauptstelle Belzig nur über Büroräume in der Straße der Einheit 27. Der Unterricht wurde in der Mädchenschule (heute Gymnasium) erteilt. 1952 erhielt die Volkshochschule Direktionsräume im ehemaligen städtischen Elektrizitätswerk im Mühlenhölzchen. 1955 bezog man die Räumlichkeiten in der Wittenberger Straße 1. Der Volkshochschule standen dort zwei Büroräume und zwei eigene Klassenräume (darunter ein Schreibmaschinenkabinett) sowie zwei Klassenräume der Kreislandwirtschaftsschule (ab 1965 eine eigenständige Bildungseinrichtung des Rates des Kreises, Abteilung Landwirtschaft) zur Verfügung. Das Stallgebäude auf dem Hof wurde 1961 mit Unterstützung der Lehrer und Teilnehmer der Volkshochschule zu Klassen- und Verwaltungsräumen umgebaut. Diese wurden noch bis 1990 genutzt, obwohl sie den Anforderungen an moderne Klassenräume längst nicht mehr entsprachen. Auf dem Hof befanden sich Holz- und Kohlenschuppen. Da die Unterrichtsräume mit Ofenheizung (Heißluftöfen) ausgestattet waren, mussten die Lehrer im Abendunterricht in den Wintermonaten immer wieder Kohle nachlegen. 1990 zog die Kreisvolkshochschule in das ehemalige Stasi-Gebäude in der Ernst-Thälmann-Straße 10 und 2006 an den heutigen Standort in der Puschkinstraße 13. "Der Stadtspaziergang wird auf jeden Fall wiederholt", kündigte Nicolle Wundrich, die pädagogische Mitarbeiterin der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark an.

Wenig später brach unter Leitung der Kräuterpädagogin Britt Muschert eine weitere Gruppe zu einer Wanderung auf. Ihr Ziel: Der Stadtrand von Bad Belzig. Wildwachsende Kräuter wurden gepflückt und im Verlauf der "Langen Nacht" verarbeitet. Die Kurse der 50-Jährigen Kräuterpädagogin erfreuen sich wie die verschiedenen am Standort angebotenen Gesundheits- und Sprachkurse großer Resonanz, Tendenz steigend.

Wie groß der Wissensdurst ist, untermauerten am Jubiläumsabend genannte Zahlen: Die Kreisvolkshochschule bietet jährlich mehr als 500 Veranstaltungen mit rund 11.000 Unterrichtsstunden an. Dafür sind zirka 150 Lehrkräfte gebunden, die gut 5.000 Kursteilnehmer unterrichten. Deren Durchschnittsalter liegt wiederum bei 55 Jahren. Eine Zahl, die zeigt, dass lernen in jedem Alter Freude bereitet.