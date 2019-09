Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) Eine Herde von etwa 20 bis 30 Kühen hat am frühen Morgen den Verkehr auf der B 96 zwischen Nassenheide und Teschendorf behindert.

Um kurz nach 9 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach auf Nachfrage bestätigte. "Ein Mann meldete 20 bis 30 Tiere, die sich auf der B 96 kurz hinter der Q1-Tankstelle befinden würden." Auch im Radio wurde zu diesem Zeitpunkt bereits über den Verkehrsfunk vor den Tieren und den Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr gewarnt.

Die alarmierten Einsatzkräfte waren kurze Zeit später vor Ort. "Allerdings waren die Tiere da schon wieder verschwunden, jedenfalls war die Straße an dieser Stelle frei", so Feierbach. Woher die Kühe gekommen und wohin sie wieder verschwunden sind, ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.