Odin Tietsche

Velten (MOZ) Unbekannte haben aus einer Lagerhalle in der Breiten Straße in Velten knapp 450 Meter Kupferkabel im Wert von mehr als 40 000 Euro gestohlen.

Wie die Diebe die etwa drei Tonnen schwere Beute unbemerkt abtransportieren konnten, ist noch unklar. "Kriminaltechniker haben vor Ort Spuren gesichert, die Ermittlungen dauern noch an", bestätigte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Dienstagmorgen auf telefonische Nachfrage. Festgestellt wurde der Diebstahl am Montagmorgen, wann genau die Diebe in die Lagerhalle gelangten, ist noch nicht geklärt.