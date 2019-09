Odin Tietsche

Borgsdorf (MOZ) Eine 55-jährige Frau ist nach einem Autounfall in Borgsdorf ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Frau war am Montagmittag gegen 13.15 Uhr in der Karl-Marx-Straße Ecke Hauptstraße auf einen vor ihr fahrenden Wagen aufgefahren. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein drittes Fahrzeug geschoben. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Die Fahrerin kam verletzt ins Krankenhaus, zwei weitere Personen klagten zwar über Schmerzen, wollten aber eigenständig einen Arzt aufsuchen.