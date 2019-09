Simone Weber

Steckelsdorf Burg Felsenstein hat drei Türme, einen Wasserfall und kann besichtigt werden. Zu finden ist sie im Garten von Heike Görtler und Jürgen Benfer in Steckelsdorf.

Nach der großen Resonanz am Wochenende der Offenen Gärten am 18./19. Mai öffnen die beiden am 28. September erneut in ihren vielfältig gestalteten Garten ein (16.30 bis 21.00 Uhr). In den Fokus rücken sie nun die Burgruine, mit der sich Benfer vor einigen Jahren einen Kindheitstraum verwirklichte. Am Samstag wird diese durch Lichter, Fackeln und Scheinwerfer inszeniert.

Der Burg-Garten befindet sich in der Hauptstraße 15. Der Eintritt ist frei. Nur bei Dauerregen fällt die Veranstaltung aus.